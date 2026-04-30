Verónica Ojeda se quebró en el juicio por la muerte de Diego Maradona y acusó a los médicos: "Son unos asesinos" + Seguir en









En una declaración cargada de emoción, la expareja del ídolo apuntó contra el equipo médico y el entorno que lo acompañó en sus últimos días, en una audiencia clave del proceso judicial.

Verónica Ojeda declaró en el juicio por la muerte de Maradona.

En una jornada cargada de tensión y emoción, Verónica Ojeda declaró en la sexta audiencia del juicio que investiga la muerte de Diego Maradona y lanzó duras acusaciones contra el equipo médico imputado. Visiblemente afectada, la expareja del exfutbolista cuestionó el accionar de los profesionales de la salud y volvió a apuntar contra el entorno que rodeaba al ídolo en sus últimos días.

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Durante su testimonio, Ojeda retomó su relato —interrumpido previamente por problemas técnicos— y aseguró que siempre actuó con respeto hacia los médicos, aunque denunció haber recibido maltrato. Además, vinculó decisiones clave de la internación domiciliaria a Matías Morla, a quien señaló como una figura central en la organización del entorno de Maradona.

En paralelo, el proceso judicial continúa avanzando con nuevas declaraciones. Está previsto que brinde testimonio el vecino que intentó reanimar al exjugador, mientras que también podría declarar el psicólogo Carlos Díaz, uno de los acusados en la causa.

La postura del psicólogo imputado en el juicio por la muerte de Diego Maradona El psicólogo Carlos Díaz, imputado por homicidio simple con dolo eventual, ya había rechazado las acusaciones durante la etapa de instrucción. Según su defensa, su rol estuvo enfocado exclusivamente en el tratamiento de desintoxicación y negó haber tenido responsabilidad en el desenlace.

“No fui parte de un plan para que Maradona muriera”, sostuvo en su momento, al tiempo que su abogado argumentó que no existían signos de riesgo de vida durante el período en el que el profesional asistió al paciente.

carlos diaz psicologo maradona.jpg El psicólogo Carlos Díaz con Diego Maradona El juicio, que se desarrolla en el Tribunal Oral en lo Criminal N°7 de San Isidro, ya suma múltiples testimonios y mantiene en el centro del debate la responsabilidad de los siete profesionales de la salud acusados por la muerte del ex capitán de la Selección argentina.