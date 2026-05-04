Pity Álvarez irá a juicio por el crimen de Villa Lugano: la Justicia fijó fecha y condiciones + Seguir en









Tras años de suspensión por su estado de salud mental, el tribunal reactivó la causa y fijó audiencias entre agosto y septiembre, al considerar que el músico está en condiciones de enfrentar el proceso.

El Pity Álvarez irá a juicio por el crimen de Cristian Maximiliano Díaz.

El Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional Nº 29 resolvió reanudar el expediente y citó a Cristian 'Pity' Álvarez para el 10 de agosto, al concluir que posee condiciones para afrontar el juicio por el homicidio de Cristian Maximiliano Díaz ocurrido en 2018.

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El exlíder de Viejas Locas e Intoxicados enfrentará el juicio oral por el crimen de Cristian Díaz, ocurrido en el barrio Samoré de Villa Lugano.

La causa se encontraba paralizada desde 2021 debido a dudas sobre su salud mental, pero se reactivó luego de que informes médicos determinaran que el músico, de 53 años, cuenta con “reserva cognitiva suficiente” para participar del proceso judicial.

El hecho por el que se juzgará al Pity Álvarez El hecho ocurrió tras una discusión en la que Álvarez disparó contra Díaz. Después del crimen, el músico estuvo prófugo, realizó una confesión pública y posteriormente pasó por prisión y distintos centros terapéuticos. Ahora enfrenta cargos por homicidio agravado por el uso de arma de fuego, en un proceso judicial con un cronograma de audiencias previsto entre agosto y septiembre.

Los jueces Gustavo Goerner, Juan María Ramos Padilla y Hugo Navarro determinaron que el estado de salud del imputado “permite reanudar el trámite de las presentes actuaciones”, ya que sus facultades mentales “se encuentran estabilizadas” y puede comprender el alcance del proceso penal en su contra.

En ese marco, el tribunal fijó once audiencias de debate y dispuso restricciones: el músico no podrá salir del país ni ausentarse de la Ciudad de Buenos Aires sin autorización. El fiscal Sandro Abraldes remarcó en su dictamen que Álvarez había retomado actividad pública, con un recital en Córdoba en diciembre de 2025 y entradas en venta para un show en Rosario. Además, el cantante también está acusado de haber privado de su libertad con violencia y amenazas a su manager y a una amiga en noviembre de 2016. Desde la suspensión del proceso, fue evaluado por el Cuerpo Médico Forense y peritos de su defensa, quienes habían señalado que aún existían interrogantes sobre su desempeño cognitivo durante el juicio.