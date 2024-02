Gran Hermano: quiénes son los nuevos nominados

Cabe recordar que Martín Ku se convirtió –nuevamente- en el líder de esta semana, razón por la cual este jueves tendrá el poder de salvar a uno de sus compañeros de la placa y de mandar a otro que no haya recibido la mayoría de votos.

Minutos después de conocerse la primera placa, Juliana “Furia” Scaglione y “Manzana” protagonizaron una feroz discusión en la que tuvieron que intervenir los demás concursantes para que no pasara a mayores.

Todo empezó cuando Furia agarró un cigarrillo del cantante. Mientras caminaba hacia el sauna, “Furia” lanzó comentarios contra sus compañeros por haberla nominado. Fue en ese momento cuando el tucumano atacó a Juliana: “Disfrutá el último pucho que me has robado, ladrona, chorra”.

“Si no te lo robé, me lo diste vos gato de m...”, respondió ella. “Pedazo de nabo, dejá de bardearme gratis... querés cámara, mirá cómo te cagás de risa”, siguió Furia.

“Dale, vení, te hacés la víctima, vení, empezá, dale”, contestó a los gritos Big Apple. “Mirá como quiere cámara el put... este, querés cámara soret..., te la voy a dar... me querés escuchar gritar, te voy a tirar toda la ropa a la pileta soret...”, contraatacó Juliana.

“Pará, no te enojés”, replicó el influencer. “Querés cámara, bolud...”, sostuvo la deportista. “A vos te hace falta la cámara”, arremetió Manzana.

“Te hacés el bueno con todo el mundo y ahora te hacés el loco, te estás cagando de risa, sabés que salto porque soy pólvora, no me jodás porque te rompo la cabeza. Me van a sacar pero porque te voy a romper la cabeza”, amenazó Furia antes de que cortaran la transmisión.