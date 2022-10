Gran Hermano: denuncian a una participante por maltrato infantil

"Me encanta que en dos minutos ya odian a Martina... imagínense nosotras que la tuvimos que aguantar 2 años maltratando a nuestros hijos como profesora de gym", publicó una usuaria de Twitter.

Mientras que otra se mostró indignada por su ingreso al programa: "¡Que salga ya! Esta basura de persona maltrató a nuestros hijos. Era la profesora de gimnasia. Les decía autistas de mierda, mogólicos, down, etc. Cuando no entendían la consigna o cuando no les salía el ejercicio. Utiliza estas palabras como insultos".

También en Instagram varios usuarios se sumaron a las denuncias de maltrato, insultos y castigos y aseguraron que, de no quedar expulsada por estas acusaciones, van a presentar un reclamo ante Telefe.

Y como si esto fuera poco, muchos televidentes que la conocieron por su presentación en el programa que conduce Santiago Del Moro se unieron a las críticas por sus comentarios homofóbicos.

"Las chicas no me atraen para nada. No entiendo eso de la bisexualidad. Me da un poco de asquito, es para analizar. No tengo mucha paciencia. Ojalá no me encuentre con un bobo dentro de la casa porque todo mal", manifestó y desató una ola de críticas.

Además, contó que salió con varios futbolistas reconocidos y que su modelo a seguir es Wanda Nara.