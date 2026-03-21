SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

Si tenés dudas comunicate

con nosotros a

[email protected]

Llamanos al (54) 11 4556-9147/48 o

al (54) 11 4449-3256 de lunes a

viernes de 10 a 18

Hola, !
  • Mi Cuenta
  • Salir
21 de marzo 2026 - 19:30

HBO Max estrenó una impactante película que fue furor en Colombia y espera arrasar en el resto del mundo

Esta producción, que fue un éxito en sus tierras, consigue retratar un hecho muy oscuro en el país latinoamericano.

La cinta retrata una cruda historia, la cual está inundada de violencia.

La cinta retrata una cruda historia, la cual está inundada de violencia.

Clover Studios

HBO Max estrenó una película latinoamericana que ya había logrado instalarse en Colombia por su forma de retratar una realidad marcada por la violencia y la búsqueda de dinero en condiciones extremas. Sin una gran campaña internacional, la producción logró destacarse por el boca en boca y por el impacto de su historia.

El interés que generó está ligado a ese contexto, donde la historia se mete en zonas atravesadas por la minería y los conflictos que se desprenden de esa actividad. A partir de ahí, construye un relato donde el riesgo no es solo físico, sino también humano, con vínculos que se deterioran a medida que avanza la trama. Esto le valió la conquista de premios internacionales pese a no contar con una campaña de publicidad muy amplia.

Informate más
Uno Entre el oro y la muerte Clover Studios 1
La producci&oacute;n colombiana que es furor en HBO Max.

La producción colombiana que es furor en HBO Max.

De qué trata Uno: Entre el oro y la muerte

Uno: Entre el oro y la muerte sigue la historia de Esmeralda, una mujer que llega a una zona minera de Colombia después del asesinato de su esposo, un ejecutivo vinculado a una empresa de extracción. Su intención es reconstruir lo que pasó, pero rápidamente entiende que no se trata de un hecho aislado.

En ese lugar conoce a Joaquín, un minero que trabaja en la zona y que conoce de cerca cómo se maneja la actividad. A partir de ese vínculo, ambos empiezan a descubrir cómo operan las empresas, los grupos armados y quienes viven del oro, en un entramado donde el control del territorio genera conflictos constantes.

La película toma elementos del policial para avanzar en la investigación, pero pone el foco en lo que ocurre alrededor: la disputa por los recursos, la violencia y el impacto que tiene esa actividad en la vida cotidiana de la comunidad. A medida que se revelan los hechos, la historia muestra que el problema va mucho más allá de un crimen puntual.

HBO Max: tráiler de Uno: Entre el oro y la muerte

Embed - UNO | Tráiler Oficial | Marcela Mar y Juan Pablo Urrego en una historia de secretos

HBO Max: elenco de Uno: Entre el oro y la muerte

  • Rachel Blanchard
  • James Gilbert
  • Marcela Mar
  • Juan Pablo Urrego
  • Jaime Correa
  • Nelson Camayo
  • Victoria Hernandez
  • Sarah Storer

Dejá tu comentario

Te puede interesar

Otras noticias