La serie argentina de HBO Max sobre la realeza que se convirtió en un éxito inesperado + Seguir en









Una historia internacional con raíces argentinas, que cuenta de manera profunda la vida de una reina.

Ya llegó a HBO Max la segunda temporada de esta esperada serie. Imagen: HBO Max

El catálogo de HBO Max continúa apostando fuerte por producciones internacionales y, en especial, por historias basadas en hechos reales que logran captar la atención del público. En ese contexto, una serie con raíces argentinas se posicionó como una de las más vistas dentro de la plataforma.

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Desde su estreno, la producción generó un gran interés no solo en América Latina, sino también en Europa, combinando drama, romance y política en una historia que mezcla lo personal con lo institucional. Su enfoque íntimo sobre una figura pública la convirtió en un fenómeno inesperado.

Se trata de Máxima, la serie que retrata la vida de Máxima Zorreguieta y que acaba de sumar su segunda temporada a HBO Max, consolidando su éxito dentro del streaming.

Máxima La serie mostró curiosidades que antes no se conocían sobre la vida de la reina. Imagen: HBO Max De qué trata Máxima, temporada 2 La segunda temporada retoma la historia en un momento clave de la vida de Máxima, cuando su relación con Guillermo Alejandro avanza hacia el compromiso y la boda. Sin embargo, lejos de ser un cuento de hadas, deberá enfrentarse a múltiples tensiones dentro de la familia real.

A lo largo de los episodios, la serie muestra el desafío de adaptarse a un entorno completamente distinto, donde cada decisión está bajo la mirada pública. La protagonista intenta encontrar un equilibrio entre su identidad personal y el rol que le exige la monarquía.

La trama también recorre los años posteriores al casamiento, abordando el camino que la lleva desde convertirse en princesa hasta su consolidación como reina. En ese proceso, aparecen conflictos familiares, presiones políticas y dilemas personales. Con seis episodios, esta nueva entrega profundiza en una etapa más madura del personaje, mostrando no solo el brillo de la realeza, sino también sus costos emocionales y las exigencias que implica formar parte de ella. HBO Max: tráiler de Máxima Embed - Máxima | Tráiler Oficial | Max HBO Max: elenco de Máxima Delfina Chaves (Máxima Zorreguieta)

Martijn Lakemeier (Guillermo Alejandro)

Carolina Kopelioff (Inés Zorreguieta)

Elsie de Brauw (Beatriz de los Países Bajos)

Sebastian Koch (Jorge Zorreguieta)