Daniel Caesar llega por primera vez a la Argentina: cómo y dónde comprar las entradas para el show

El show se llevará a cabo el 5 de diciembre en el Estadio Obras Sanitarias, en el marco de su gira mundial Son of Spergy Tour, con la que el músico está presentando su cuarto álbum de estudio.

Daniel Caesar , el cantante y compositor canadiense dueño de una de las voces más reconocidas del soul y el R&B actual, anunció su primer show en la Argentina, con producción de DF Entertainment.

El show se llevará a cabo el 5 de diciembre en el Estadio Obras Sanitarias , en el marco de su gira mundial Son of Spergy Tour , con la que el músico está presentando su cuarto álbum de estudio.

Daniel Caesar está en la etapa norteamericana de la gira promocional de Son of Spergy, su más reciente lanzamiento discográfico. El disco se editó en octubre de 2025 y se consagró como su trabajo más exitoso hasta la fecha : alcanzó el puesto 4 en el Billboard 200 y le dio a Caesar su primer número uno en el chart Top R&B/Hip-Hop Albums de Billboard. Es también su disco más personal , con canciones que exploran la vida familiar, la fe y la identidad.

Como en sus discos anteriores, el artista volvió a apostar a la sinergia con diferentes músicos: Sampha , Clairo , Dev Hynes (Blood Orange) , Justin Vernon (Bon Iver) , Rex Orange County y Yebba . Después de pasar por Asia, la gira sigue ahora por Canadá y Estados Unidos, con Europa y Latinoamérica todavía por delante.

Nacido en Toronto, Daniel Caesar se ganó un lugar propio en el R&B con Freudian (2017). El álbum debut, íntimo, casi confesional y fuertemente atravesado por el gospel con el que creció el artista, terminó certificado platino en Estados Unidos y Canadá, además de ganar un Juno Award. De ahí salieron dos de sus canciones más emblemáticas: "Get You", un dúo con Kali Uchis que hoy es triple platino y fue nominado al Grammy en 2018, y "Best Part", una balada perfecta con H.E.R., que le valió el Grammy a Mejor Interpretación R&B en 2019.

El segundo disco, Case Study 01 (2019), marcó un giro hacia sonidos más eléctricos y funk. También convocó a invitados de distintos géneros: Brandy en "Love Again", que terminó liderando los charts de R&B y sumando una nominación al Grammy; Pharrell Williams en "Frontal Lobe Muzik"; John Mayer y su guitarra en "Superposition"; y Sean Leon junto a Jacob Collier en los coros de "Restore the Feeling". Cuatro años después llegó NEVER ENOUGH (2023), en el que Caesar se dedicó a investigar las influencias de otros géneros como el folk y el country. El álbum, certificado oro, incluye a Ty Dolla Sign en "Homiesexual", Mustafa en "Toronto 2014", serpentwithfeet en "Disillusioned" y Omar Apollo en "Buyer's Remorse", además de los hits platino "Always" y "Superpowers".

Más introspectivo que nunca, Daniel Caesar firma con Son of Spergy un disco de gran madurez artística. La obra encuentra su mayor fortaleza en la vulnerabilidad con la que el músico aborda sus conflictos personales, construyendo un recorrido que entrelaza gospel, soul, folk y R&B con una naturalidad notable. Impulsado por una escritura íntima y una producción elegante, el álbum reafirma su capacidad para transformar experiencias profundamente personales en canciones de alcance universal, consolidando una de las propuestas más refinadas del panorama actual.

En el marco de una gira mundial que acompaña el mayor éxito de su carrera, Daniel Caesar finalmente tendrá su esperado encuentro con el público argentino. Una oportunidad única para ver en vivo a uno de los artistas que redefinieron el sonido del R&B en la última década.