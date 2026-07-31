La icónica película de HBO Max con Keanu Reeves y Sandra Bullock que tenés que volver a ver + Agregar ámbito en









Una de las cintas más importantes de estas dos estrellas de Hollywood es la nueva joya del catálogo de la plataforma de streaming.

Reeves y Bullock logran una química increíble en una cinta que mantiene en vilo al público por su intrigante trama. Vertigo Entertainment

No siempre hay que optar por el estreno del momento o una producción nueva para enganchar al público. HBO Max entendió esta regla a la perfección y decidió apostar por un título muy conocido entre la audiencia, ideal para disfrutar nuevamente si aparece en el catálogo.

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Esta vez, la elegida fue una obra emblemática del cine con dos protagonistas de primer nivel: Sandra Bullock y Keanu Reeves. El drama romántico estrenado en 2006 se transformó en un hito capaz de conmover al público global.

Reeves y Bullock logran una química increíble en una cinta que mantiene en vilo al público por su intrigante trama. Vertigo Entertainment De qué trata La casa del lago La película disponible en HBO Max arranca con Kate, una médica residente en una hermosa casa junto al lago donde abunda la paz. Al recibir una oferta imposible de rechazar para trabajar en un hospital de Chicago, debe mudarse y abandonar su hogar, dejando una nota rápida para solicitar el reenvío de su correspondencia al próximo dueño.

En ese momento corría el año 2006. Luego aparece en escena Alex, arquitecto que adquiere la propiedad y encuentra en el buzón la carta dejada por la mujer, cuya lectura lo deja desconcertado. En el escrito habla sobre marcas de perro en el altillo, aunque al revisar el lugar no observa nada, dando paso al giro más increíble: la línea temporal de Alex se sitúa en 2004.

Al comprobar que se encuentran en épocas diferentes, eligen comunicarse mediante el mismo sistema: a través de notas. Ella recibe las respuestas en Chicago desde años distintos, y tras constatar esta extraña paradoja, deciden profundizar su vínculo compartiendo sus vidas en medio de un fenómeno que termina por unirlos cada vez más

HBO Max: tráiler de La casa del lago HBO Max: elenco de La casa del lago Keanu Reeves

Sandra Bullock

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Shohreh Aghdashloo

Willeke van Ammelrooy

Lynn Collins