Dave Bautista podría convertirse en el nuevo Kratos de la serie "God of War" de Prime Video + Agregar ámbito en









El mes pasado se informó que Ryan Hurst, el actor que iba a interpretar a Kratos, tendría que abandonar la producción tras sufrir una lesión en el set que retrasaría el rodaje varios meses.

La serie God of War busca a un nuevo protagonista.

Dave Bautista está en negociaciones para interpretar a Kratos en la serie de acción real de God of War de Prime Video después de que el actor original, Ryan Hurst, abandonara el proyecto.

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El mes pasado se informó que Hurst, el actor que iba a interpretar a Kratos, tendría que abandonar la producción tras sufrir una lesión en el set que retrasaría el rodaje varios meses. Se dijo que, en el momento del incidente, ya se habían filmado cuatro episodios, los cuales deberán volver a grabarse.

El portal Deadline informó que el actor de Guardianes de la Galaxia, Dave Bautista, está en negociaciones para asumir el papel. Se prevé que la producción se reanude en octubre.

Cuando se anunció por primera vez la serie God of War en 2022 , Bautista fue uno de los actores que se rumoreaba que participarían. Bautista nunca ha reconocido los rumores, pero en el especial navideño de Guardianes de la Galaxia de 2022 , Drax el Destructor, interpretado por Bautista, es confundido con Kratos.

Qué se sabe sobre la serie God of War El reparto de la adaptación con actores reales de God of War también incluye a Callum Vinson como Atreus, Ólafur Darri Ólafsson (conocido por Severance) como Thor , el dios del trueno, Teresa Palmer como Sif, la esposa de Thor, Max Parker como Heimdall y Mandy Patinkin como Odín. Por su parte, Ed Skrein interpretará al principal antagonista, Baldur.

La serie se inspirará en los dos juegos más recientes (God of War y Ragnarok, de 2018). "Padre e hijo, Kratos y Atreus, emprenden un viaje para esparcir las cenizas de su esposa y madre, Faye. A través de sus aventuras, Kratos intenta enseñarle a su hijo a ser un mejor dios, mientras que Atreus intenta enseñarle a su padre a ser un mejor ser humano", reza la sinopsis oficial. También se ha informado de que el papel de Atreus será interpretado por otro actor en la segunda temporada de God of War, que ya ha recibido luz verde en Amazon.