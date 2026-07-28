HBO Max anunció el inicio del rodaje de una serie documental sobre el motín de Sierra Chica + Agregar ámbito en









Una producción original de HBO que reconstruirá uno de los hechos más significativos de la historia penitenciaria argentina a partir de una investigación periodística, material de archivo y testimonios.

La producción se estrenará próximamente en HBO y HBO Max.

HBO Max anunció una nueva serie documental original de HBO que plasma el motín de Sierra Chica, un acontecimiento que marcó un antes y un después en el sistema penitenciario y judicial argentino. La producción se estrenará próximamente en HBO y HBO Max.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

A lo largo de 3 episodios, la docuserie reconstruirá el motín ocurrido durante Semana Santa de 1996 en la Unidad Penal de Sierra Chica, un episodio que durante ocho días concentró la atención del país y marcó un punto de inflexión en la historia penitenciaria argentina. Basada en una investigación periodística, la producción recuperará testimonios de protagonistas directos, funcionarios, personal penitenciario y otras personas involucradas, junto con material de archivo y registros históricos poco conocidos.

Más allá del relato de los acontecimientos, la producción propone revisar el contexto que dio origen al motín y analizar las consecuencias humanas, institucionales y sociales que dejó uno de los episodios más impactantes de la historia reciente del país.

Se trata de una producción de Ánima para Warner Bros. Discovery, la docuserie será dirigida por Matías Gueilburt, con guión de Nicolás Gueilburt y Pablo Olmedo. La docuserie será producida por Sebastián Gamba de Ánima.

La historia detrás del motín de Sierra Chica El motín de Sierra Chica, ocurrido durante la Semana Santa de 1996 en el penal de máxima seguridad Unidad N° 2 de Olavarría, es recordado como uno de los episodios más sangrientos y dramáticos en la historia penitenciaria argentina.

Todo comenzó el 30 de marzo con un intento de fuga fallido por parte de un grupo de reclusos que posteriormente se autodenominaría "Los Doce Apóstoles". Al verse acorralados por los guardias, los convictos tomaron como rehenes a personal penitenciario y, en un hecho inédito que conmocionó a la opinión pública, a la jueza de garantías María de las Mercedes Malere, quien se había presentado en el lugar para intentar mediar. La rebelión se extendió rápidamente por todo el presidio, sumando a más de un millar de internos y manteniéndose durante ocho agónicos días en los que las autoridades perdieron por completo el control del recinto. Detrás de los muros, la violencia interna alcanzó niveles atroces cuando la facción dominante ajustó cuentas con una banda rival liderada por Agapito Lencina, dejando un saldo oficial de ocho reclusos asesinados, cuyos cuerpos fueron descuartizados e incinerados en los hornos de la panadería del penal para ocultar las pruebas. Tras 198 horas de máxima tensión, negociaciones complejas y la atención mediática del país en vilo, el conflicto finalizó el 7 de abril de 1996 con la surrender de los amotinados, la liberación de todos los rehenes sanos y salvos y el posterior traslado de los cabecillas.