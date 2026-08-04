Gran Hermano Generación Dorada y una situación inédita: una participante eliminada se resistió a dejar la casa + Agregar ámbito en









La situación generó tensión entre los jugadores que todavía continúan en competencia, mientras esperaban que la eliminación pudiera concretarse.

La casa de Gran Hermano vivió una situación particular.

La última gala de eliminación de Gran Hermano Generación Dorada terminó con un momento inesperado que rápidamente se convirtió en uno de los episodios más comentados del reality.

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Campanita fue eliminada por el voto de la gente, pero protagonizó una escena inédita al resistirse durante varios minutos a abandonar la casa.

La definición había quedado en un mano a mano entre Campanita y Sol, dos de las participantes que llegaron con chances de continuar en el juego. Finalmente, el público eligió que Sol siguiera en competencia y que Campanita se convirtiera en la nueva eliminada.

Campanita se resistió a dejar la casa de Gran Hermano Cuando el conductor confirmó el resultado, Campanita tuvo una reacción que sorprendió a todos los presentes. Lejos de dirigirse inmediatamente hacia la puerta de salida, la participante permaneció dentro de la casa durante un largo rato, generando una situación que nunca se había visto en la historia del reality.

La eliminación por voto del público suele tener un protocolo definido: el jugador que recibe menos apoyo debe despedirse de sus compañeros y abandonar la vivienda. Sin embargo, Campanita extendió el momento y protagonizó un fuerte descargo antes de retirarse.

La situación generó tensión entre los jugadores que todavía continúan en competencia, mientras esperaban que la eliminación pudiera concretarse. La producción tuvo que intervenir para ordenar la salida y cerrar una gala que quedó marcada por el inesperado comportamiento de la participante. Campanita no quería irse y la casa recibió una sanción



Mirá #GranHermano #GeneraciónDorada en https://t.co/Ppl6ji2TwC pic.twitter.com/gD8vMwMVCU — Gran Hermano (@GranHermanoAr) August 4, 2026 El episodio rápidamente comenzó a circular en redes sociales, donde los fanáticos de Gran Hermano debatieron sobre la actitud de Campanita y la decisión del público. La competencia entra ahora en una etapa decisiva, con menos participantes y nuevas estrategias para intentar llegar a la gran final.