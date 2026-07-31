ANSES cambia las fechas de cobro en agosto por el feriado: cuándo cobro según mi DNI

Los beneficiarios de ANSES tendrán un cronograma diferente durante agosto debido al feriado nacional por el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín, que este año se conmemora el lunes 17 de agosto . La jornada sin actividad bancaria obliga a reorganizar parte del calendario de pagos de jubilaciones, pensiones, asignaciones y demás prestaciones administradas por el organismo.

Como pasa cada vez que una fecha de pago coincide con un feriado, ANSES traslada el depósito al próximo día hábil disponible . Además del cambio en las fechas, agosto llega con una nueva actualización de haberes determinada por la fórmula de movilidad previsional. El incremento se aplicará automáticamente sobre jubilaciones, pensiones y asignaciones , mientras que continuará vigente el bono extraordinario destinado a quienes perciben los ingresos más bajos.

El cambio responde exclusivamente al feriado nacional del 17 de agosto, día en que se recuerda el fallecimiento del General José de San Martín . Debido a la suspensión de la actividad bancaria, ANSES no efectúa acreditaciones durante esa jornada y traslada los pagos al día hábil siguiente.

DNI terminados en 0 y 1: 22 de agosto

DNI terminados en 2 y 3: 25 de agosto

DNI terminados en 4 y 5: 26 de agosto

DNI terminados en 6 y 7: 27 de agosto

DNI terminados en 8 y 9: 28 de agosto

Pensiones No Contributivas (PNC):

DNI terminados en 0 y 1: 10 de agosto

DNI terminados en 2 y 3: 11 de agosto

DNI terminados en 4 y 5: 12 de agosto

DNI terminados en 6 y 7: 13 de agosto

DNI terminados en 8 y 9: 14 de agosto

Aumento y bono de ANSES: cuánto se cobra en agosto

Además del cambio en el calendario, agosto llega con una actualización de los haberes y las asignaciones que administra ANSES. El incremento corresponde a la movilidad mensual aplicada por el organismo y alcanza a jubilaciones, pensiones, Asignación Universal por Hijo (AUH), Asignación por Embarazo (AUE), SUAF y el resto de las prestaciones alcanzadas por la fórmula vigente.

Los jubilados y pensionados que perciben el haber mínimo también seguirán recibiendo el bono extraordinario de $70.000, una asistencia que se mantiene sin modificaciones para quienes cobran la jubilación mínima.

Quienes perciban un haber superior accederán a un bono proporcional hasta alcanzar el tope establecido por el Gobierno. El monto del refuerzo disminuye a medida que aumenta el ingreso previsional y deja de pagarse cuando el haber supera el límite para acceder al beneficio. En el caso de las asignaciones familiares, el incremento también impacta sobre los montos de AUH, AUE y SUAF, además de actualizar las prestaciones por discapacidad y otras ayudas económicas administradas por el ente.

Qué pasa con el cobro si mi fecha cae en fin de semana largo

Cuando una fecha de pago coincide con un feriado nacional o un día en el que no existe actividad bancaria, ANSES no hace depósitos ni adelanta los haberes. En esos casos, el organismo traslada automáticamente el pago al primer día hábil siguiente.

Eso significa que quienes tenían asignado el cobro para el lunes 17 de agosto recibirán el dinero el martes 18, respetando el orden de terminación de DNI establecido en el calendario oficial.

Para evitar confusiones, ANSES recomienda consultar siempre el calendario oficial publicado en su sitio web o ingresar a Mi ANSES, donde cada beneficiario puede verificar la fecha exacta de acreditación de su prestación.