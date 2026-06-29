"House Of The Dragon": el segundo capítulo de la tercera temporada establece un récord de puntuación en IMDb + Agregar ámbito en









La penúltima temporada de la serie precuela de "Game of Thrones" ya tiene lo que para los fans es su mejor episodio.

Emma D'Arcy y Matt Smith protagonizan la serie.

A tan solo dos semanas del regreso de House of the Dragon a HBO y HBO Max, la penúltima temporada de la serie precuela de Game of Thrones ya tiene lo que para los fans es su mejor episodio.

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Si bien el estreno comenzó con la devastadora Batalla del Gaznate, donde el destino de varios personajes quedó sellado o en el aire, el episodio dos es actualmente el mejor puntuado de toda la serie en IMDB, con 9.4 sobre 10.

En el segundo capítulo Rhaenyra (Emma D'Arcy) y Daemon (Matt Smith) llegan a Desembarco del Rey, sin embargo, su llegada a lomos de sus respectivos dragones no recibe la acogida que esperaba, y sin Aegon (Tom Glynn-Carney) ni Aemond (Ewan Mitchell) a quienes eliminar, es Otto Hightower (Rhys Ifans) la primera victima de la reina. Por su parte Aemond llegó Harrenhal dónde culmina desangrándose en el suelo a los pies de una silenciosa Alys Rivers (Gayle Rankin).

Capítulos mejor valorados en IMDb del universo de Game of Thrones En el contexto general de la franquicia, varias entregas de Game of Thrones han obtenido puntuaciones superiores o equivalentes en plataformas de valoración.

Entre ellas se encuentran episodios como “Battle of the Bastards” y “The Winds of Winter”, ambos con calificaciones de 9.9 en IMDb. Estas cifras los sitúan entre los episodios con mayor puntuación dentro del conjunto de producciones televisivas registradas en la plataforma.

Por otra parte, la precuela A Knight of the Seven Kingdoms ha presentado episodios con calificaciones superiores a 9.5 en su primera temporada, según los registros de la misma base de datos. En algunos casos, determinadas puntuaciones iniciales alcanzaron valores máximos antes de estabilizarse con el aumento del número de valoraciones. La tercera temporada de House of the Dragon continúa su emisión semanal en HBO y HBO Max los domingos a las 22hs.