80 años de Moria Casán: sus frases más icónicas y cómo usarlas día a día

En el día de su cumpleaños recordamos las respuestas de su "lengua karateca" que muchos argentinos utilizan en su vida cotidiana.

Moria Casán cumple 80 años este domingo 16 de agosto apenas dos días después del estreno en Netflix de "Moria" , una serie de ficción basada en su vida y trayectoria.

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La producción recorre distintas etapas de su carrera y la actriz es interpretada por Sofía Gala Castiglione, Griselda Siciliani y Cecilia Roth . A lo largo de ocho episodios, reconstruye una historia de más de cinco décadas que atravesó el teatro , el cine , la televisión, la conducción y los medios.

Un recorrido que también explica cómo Moria convirtió su nombre, su personalidad y sus frases en una marca propi a, hasta instalarse de manera definitiva en la cultura popular argentina.

Moria Casán nació como Ana María Casanova el 16 de agosto de 1946 en la ciudad de Buenos Aires . Fue hija única de Rosa Faga, ama de casa, y Juan Casanova, oficial del Ejército Argentino. Pasó parte de su infancia en el barrio porteño de Villa Devoto.

Desde muy chica estuvo vinculada con diferentes expresiones artísticas. Estudió piano y también tomó clases de baile. Después de terminar la secundaria comenzó a la carrera de Abogacía , aunque finalmente abandonó la carrera para dedicarse al teatro.

El cambio se produjo a fines de la década de 1960, cuando tuvo la posibilidad de ingresar al mundo de la revista. En 1969 debutó como vedette en el Teatro El Nacional, en "Cuando la abuelita no era hippie", junto a Zulma Faiad.

Desde ese momento, comenzó a participar en diferentes obras de la calle Corrientes. Entre 1970 y 1972 integró espectáculos de reconocidos cómicos de la época, como Adolfo Stray, José "Pepitito" Marrone y Dringue Farías.

Su crecimiento dentro de la revista fue rápido. En 1973, Gerardo y Hugo Sofovich la contrataron como primera vedette para "Frescos y fresquitas", show presentado en el Teatro Astros junto a Alfredo Barbieri y Don Pelele.

Ese mismo año llegó su primer trabajo en el cine, de la mano de los hermanos Sofovich, en "Los caballeros de la cama redonda".

Su carrera no se limitó a Argentina. Durante los años 70 realizó presentaciones en distintos países y llegó a escenarios de ciudades como Las Vegas, París, Tokio, Valencia, Río de Janeiro, Santiago de Chile y Asunción.

En Buenos Aires, mientras tanto, continuaba consolidándose como una de las principales figuras femeninas de la revista. En 1974 trabajó en "La banana mecánica" y en 1977 en "La revista de esmeraldas y diamantes", junto a Tato Bores y Nélida Lobato.

Un año después trabajó con Antonio Gasalla en "Gasalla y Corrientes", espectáculo escrito por Enrique Pinti.

Durante las décadas de 1970 y 1980, también una de las protagonistas frecuentes de las comedias picarescas argentinas. Compartió películas y escenarios con Alberto Olmedo, Jorge Porcel y Susana Giménez.

Su filmografía incluye títulos como "Los doctores las prefieren desnudas" (1974), "El gordo catástrofe" (1977), "Encuentros muy cercanos con señoras de cualquier tipo" (1978), "Expertos en pinchazos" (1979), "A los cirujanos se les va la mano" (1980), "Te rompo el rating" (1981), "Las mujeres son cosa de guapos" (1981) y "Un terceto peculiar" (1982).

Además, trabajó junto a Guillermo Francella, Emilio Disi y Jorge Martínez en películas como "El telo y la tele" y "Brigada explosiva".

En los 80, Moria comenzó a desarrollar una faceta que sería fundamental: la conducción y la creación de personajes televisivos.

Entre 1983 y 1984 estuvo al frente de "El club privado de Moria Casán"; en 1985, llegó "Las tretas de Moria"; y, en 1986, protagonizó "Monumental Moria", un ciclo de sketches emitido por Canal 9. En este último programa desarrolló, junto a su entonces marido Mario Castiglione, el personaje de Rita Turdero.

En 1990, llegó uno de los grandes éxitos de su carrera teatral: "Brujas". La obra reunió originalmente a Thelma Biral, Graciela Dufau, Nora Cárpena y Susana Campos, quien posteriormente fue reemplazada por Leonor Benedetto.

En 1991 condujo "A la cama con Moria", un programa de entrevistas en el que recibía a políticos que se encontraban en plena campaña electoral. Después llegaron otros títulos como "Moria banana" y "Soufflé a la tarde", que condujo junto a Luis Beldi.

Durante los primeros años del nuevo milenio, Moria continuó trabajando en teatro. Junto a Nito Artaza participó en "Lo que el Turco se llevó", "Cantando bajo la deuda", "El Fondo puede esperar", "Los locos mandan" y "Bailando por un voto".

A su vez, participó en programas como "La niñera", "Los Roldán" y "Midachi TV". En 2005 protagonizó la telenovela "Doble vida", junto a Jorge Marrale. También condujo distintos talk shows, entre ellos "Amor y Moria", "La noche de Moria" y "Entre Moria y vos".

Pero el lugar que marcaría su carrera televisiva durante los años siguientes fue el de jurado de "Bailando por un sueño" dentro de ShowMatch.

Ahí encontró un espacio ideal para desarrollar su particular forma de opinar. Sus devoluciones a los participantes, sus enfrentamientos y sus discusiones con las figuras invitadas se transformaron en parte del espectáculo.

Durante esa etapa protagonizó numerosos cruces mediáticos, especialmente con Graciela Alfano, Carmen Barbieri, Susana Giménez, Mirtha Legrand y Nacha Guevara. Fue justamente en este período cuando se consolidó con mayor fuerza sus apodos de "La One" y "la lengua karateca".

En 2005 Moria también incursionó en la política. Fue candidata a diputada nacional por la Ciudad de Buenos Aires por el Movimiento Federal de Centro, aunque no consiguió los votos necesarios para ingresar al Congreso.

En 2007 abrió "Moria Restó y +" y creó la Escuela de Arte Moria Casán, orientada a la formación artística.

Uno de los episodios más polémicos de su vida ocurrió en 2012. Durante una visita a Paraguay, fue acusada por la desaparición de unas joyas de zafiros que había utilizado en una presentación y cuyo valor había sido estimado en alrededor de 80.000 dólares.

En 2015 regresó al país vecino para resolver su situación judicial. Fue detenida por Interpol y permaneció en el penal de mujeres del Buen Pastor, en Asunción. Después de nueve días recuperó la libertad y regresó a Argentina.

Actualmente conduce "La mañana con Moria", un magazine que combina actualidad, espectáculos, entrevistas y entretenimiento.

11 frases de Moria Casán que se pueden usar todos los días y cómo hacerlo

Moria Casán construyó una manera de hablar que ya es una marca registrada. Sus frases mezclan humor, ironía, exageración y crítica, y muchas veces logran resumir una situación completa en solo unas palabras.

Con el paso de los años, fueron recuperadas por las redes sociales y comenzaron a utilizarse fuera de la televisión.

1. "Si querés llorar, llorá"

Es probablemente una de las frases más conocidas de Moria. La expresión funciona como una forma de decir que, si una persona necesita llorar o descargar sus emociones, puede hacerlo.

En boca de la actriz, además, tiene una segunda lectura: después de llorar, hay que continuar. Por eso puede utilizarse tanto en situaciones serias como en momentos cotidianos.

Si un amigo está angustiado porque tuvo un mal día, puede ser una forma de acompañarlo. Pero también puede utilizarse en tono de humor cuando alguien convierte un pequeño problema en una tragedia.

La clave está en el tono, ya que puede ser empática si se dice en serio o completamente irónica si la situación es menor.

2. "What pass?"

La frase es una deformación humorística de una expresión en inglés y es especialmente útil cuando una persona llega a un lugar y no entiende qué está sucediendo.

Si entrás a una reunión y todos están discutiendo, podés decir "What pass?". Si abrís un grupo de WhatsApp y encontrás 150 mensajes sobre una pelea que desconocías, también.

Reemplaza de manera humorística a "¿qué pasa?", "¿qué pasó?" o "¿qué está pasando acá?".

3. "Soy una ajedrecista de la dialéctica"

Esta frase representa la imagen que Moria construyó de sí misma como una persona capaz de desenvolverse en una discusión y responder rápidamente.

La referencia al ajedrez sirve para explicar una idea sencilla: en una conversación, cada respuesta puede ser una jugada.

En la vida cotidiana puede utilizarse después de ganar una pelea, encontrar un argumento que nadie esperaba o responder una pregunta difícil. También puede decirse en tono de autoparodia, cuando alguien logra salir de una situación complicada gracias a su capacidad para hablar.

4. "¿Qué se puede esperar de un burro más que una patada?"

La frase parte de una idea muy concreta: si alguien tiene ciertas características, no debería sorprender que actúe de determinada manera.

En el día a día sirve para situaciones previsibles. Si un amigo que nunca llega temprano vuelve a llegar tarde, la frase funciona perfectamente. Si una persona que siempre pierde las llaves vuelve a perderlas, también. La gracia está en que el resultado ya era esperable.

5. "Comen mortadela y eructan caviar"

La expresión apunta a las personas que intentan aparentar un nivel de lujo, importancia o sofisticación que no necesariamente tienen.

Puede utilizarse en situaciones cotidianas, por ejemplo cuando alguien cuenta una historia sencilla como si hubiera vivido una experiencia extraordinaria. O puede servir para hablar de personas que presumen de su dinero, sus contactos o su posición.

6. "Siempre somos los mismos, el resto es casting"

La frase juega con la idea de que hay personas que siempre están presentes mientras otras aparecen solamente cuando necesitan algo de vos. En la vida cotidiana puede utilizarse en grupos de amigos, reuniones familiares o equipos de trabajo.

Si todos los fines de semana terminan juntándose los mismos cinco amigos, "siempre somos los mismos, el resto es casting" puede funcionar como comentario. Es una buena opción para destacar quiénes son los integrantes "reales" y quiénes aparecen de manera ocasional.

7. "Estas chicas tienen el síndrome de Cenicienta"

La referencia al personaje de Disney se utiliza para describir a personas que parecen vivir una realidad prestada o temporal.

En una conversación cotidiana puede aplicarse a alguien que cambia completamente de personalidad dependiendo de con quién esté. O también puede utilizarse para describir a una persona que ingresa en un determinado ambiente y comienza a comportarse como si siempre hubiera pertenecido ahí.

8. "Le gusta más la cámara que comer con los dedos"

Esta frase sirve para describir a alguien que disfruta demasiado de ser visto.

En tiempos de redes sociales, tiene una aplicación muy clara. Puede utilizarse para un amigo que quiere salir en todas las fotos, una persona que publica todo lo que hace o alguien que siempre busca ser protagonista de una conversación.

9. "Sos un helado de pollo, no existís"

La frase se utiliza para marcar que una persona no tiene relevancia, autoridad o peso en determinada situación.

Es una forma irónica y exagerada de ningunear a alguien, muy en línea con el estilo provocador de Moria.

10. "Grasa como sushi de bagre"

Esta frase utiliza una comparación exagerada para describir algo que Moria considera de mal gusto, excesivo o vulgar.

En la vida cotidiana puede utilizarse para hablar de decoración, ropa o combinaciones de colores muy recargados. Es importante tener en cuenta que puede sonar ofensiva si se utiliza con alguien que no tiene confianza.

11. "Se cuelgan de mis tetas"

La frase forma parte de una de las ideas que Moria sostuvo durante años sobre su propia fama: la de que determinadas personas intentan aprovecharse de su nombre o de su exposición.

En la vida puede utilizarse por ejemplo, si alguien se atribuye el mérito de un trabajo que hiciste vos, intenta conseguir reconocimiento gracias a tu esfuerzo o se aprovecha de una situación que generaste. No es necesario tomarla literalmente. Su fuerza está precisamente en la exageración y en el lenguaje provocador.