HBO Max estrenó la serie más oscura de DC con una atrapante historia de crimen y misterio + Agregar ámbito en









En esta trama, dos integrantes del Green Lantern Corps investigan un asesinato en Nebraska que tapa una amenaza capaz de alterar el equilibrio del universo.

Ya llegó una nueva serie del nuevo universo de DC. Gentileza - HBO Max

DC sigue en el proceso de expandir su universo televisivo con una propuesta un poco más oscura que las que se suelen ver en las historias de superhéroes. Junto con HBO Max, ahora apuesta por un thriller del estilo de detectives que pone a dos de los personajes más conocidos de Linterna Verde frente a un caso criminal que excede rápidamente los límites de la Tierra.

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La serie es "Linternas", protagonizada por Kyle Chandler y Aaron Pierre como Hal Jordan y John Stewart. La primera temporada cuenta con ocho episodios semanales y abarca una investigación policial, pero con todos los elementos conocidos de la mitología cósmica de DC.

Con una trama más oscura, esta serie arranca con la nueva etapa de DC. Gentileza - HBO Max De qué trata Linternas La historia empieza con John Stewart, un nuevo integrante del Green Lantern Corps que todavía debe aprender a dominar las responsabilidades de su poderoso anillo. Para acompañarlo aparece Hal Jordan, una leyenda dentro de la organización que se está por retirar y tiene que preparar a su posible sucesor.

La relación entre ambos queda atravesada por un caso inesperado. Jordan y Stewart viajan a Nebraska para investigar un misterioso asesinato que, en principio, parece un hecho aislado de una pequeña comunidad. De todas formas, las primeras pistas empiezan a revelar una situación mucho más compleja, ya que el crimen abre la puerta a una amenaza cósmica que puede modificar el equilibrio entre el planeta y el resto del universo.

Hal Jordan llega al caso con años de experiencia dentro del Green Lantern Corps, pero John Stewart es el recién llegado que, a diferencia del resto, fue reclutado directamente por los Guardianes del Universo, en vez de ser seleccionado por un anillo de poder. La serie forma parte del Capítulo uno: Dioses y Monstruos, etapa inicial del nuevo Universo DC.

Al estilo de las series de detectives, esta historia de superhéroes te va a encantar. Gentileza - HBO Max HBO Max: tráiler de Linternas HBO Max: elenco de Linternas Kyle Chandler como Hal Jordan

como Hal Jordan Aaron Pierre como John Stewart

como John Stewart Kelly Macdonald como Kerry

como Kerry Nathan Fillion como Guy Gardner