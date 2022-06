Inmigrantes chinos en un film que no termina de definirse

Los autores son Daniel Scheinert y Dan Kwan, por lo que firman Daniels, y al parecer eso es lo único que han abreviado en toda la producción. La protagonista es Michelle Yeoh, lo que garantiza una buena cantidad de escenas de artes marciales. La antagonista es Jamie Lee Curtis, jugando variedad de papeles, y eso también es una garantía de interés. Y como el marido aparece Ke Huy Quan, el chiquito de “Indiana Jones en el templo de la perdición”, que ya tiene 50 años largos. El tiempo no nos garantiza nada.

“Todo en todas partes y al mismo tiempo” (Everything everywhere all at once, EE.UU., 2022). Dir.: Daniels. Int.: M. Yeoh, J.L. Curtis, J.K, Quan.