Irán aseguró que EEUU le impidió la entrada a personal clave de su cuerpo técnico para el Mundial 2026

Se trata del presidente de la federación iraní y su adjunto. Así, sostuvieron que Washington llevó su "trato discriminatorio a su máximo nivel".

El presidente de la federación de fútbol de Irán y su adjunto serían las autoridades impedidas de entrar a EEUU.

Irán acusó a EEUU de denegar visados a miembros clave de su cuerpo técnico de su Selección nacional de fútbol , horas después de que Washington confirmara que los jugadores iraníes habían recibido permiso para viajar al próximo Mundial 2026 .

Funcionarios estadounidenses informaron que el viernes se habían expedido visas a los jugadores y al "personal de apoyo necesario", 10 días antes del partido inaugural de Irán en Los Ángeles el 15 de junio. No obstante, afirmó que no se le permitiría a Irán "abusar de este sistema para introducir terroristas clandestinamente en EEUU bajo falsos pretextos" .

Así, la embajada de Irán en Turquía acusó a EEUU de "injerencia políticamente sesgada en el deporte" por denegar más visados a una "gran parte del personal directivo y ejecutivo" y a "asesores técnicos".

Un comunicado calificó el anuncio de EEUU como un "encubrimiento" y añadió: " Han llevado el trato deliberado y discriminatorio contra la selección nacional de fútbol de Irán a su máximo nivel", sostuvo y funcionarios de la embajada iraní pidieron la intervención de la FIFA.

Un comunicado calificó el anuncio de EEUU como un "encubrimiento" y añadió: "Han llevado el trato a su máximo nivel".

Medios iraníes informaron que el presidente de la federación de fútbol y su adjunto se encontraban entre las personas a las que se les denegó la entrada. El Mundial de 2026, que será organizado conjuntamente por EEUU, Canadá y México, comienza el 11 de junio e Irán aseguró su plaza al terminar primero de su grupo de clasificación en marzo de 2025, casi un año antes de que estallara la guerra.

Será la primera edición de la competición en la que un país anfitrión reciba al equipo de un país con el que está en guerra. A finales de mayo, Irán trasladó su base de entrenamiento de Tucson, Arizona, a México.

Irán descarta una reunión entre Donald Trump y Mojtaba Jameneí en medio de la escalada del conflicto: "No es realista"

El ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, rechazó la posibilidad de un encuentro entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el líder supremo iraní, Mojtaba Jamenei, una alternativa que había sido sugerida recientemente por el mandatario estadounidense.

"Vi un artículo que sugería que él (Donald Trump) estaba abierto a una reunión o quería organizarla", señaló Araghchi durante una entrevista con la cadena libanesa Al-Mayadeen. Sin embargo, el canciller iraní descartó esa posibilidad al afirmar que "creo que debemos ser realistas".

Durante la conversación, el funcionario también se refirió a la situación de Mojtaba Jamenei, quien asumió el liderazgo supremo de Irán tras la muerte de su padre, Ali Jamenei, ocurrida el 28 de febrero en el inicio de la ofensiva militar lanzada por Estados Unidos e Israel que dio origen al conflicto actual.