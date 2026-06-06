De cuánto es la fortuna de Diego Simeone, el DT mejor pago del mundo

Exitoso como jugador y después como director técnico, conocé la historia del Cholo, uno de los entrenadores más importantes del fútbol actual.

Hablar de Diego Simeone es hablar de una de las figuras más influyentes del fútbol de las últimas décadas. Tanto dentro como fuera de la cancha, el argentino construyó una carrera marcada por el liderazgo, la competitividad y una mentalidad ganadora que lo llevó a convertirse en uno de los entrenadores más respetados del planeta.

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Actualmente dirige al Atlético de Madrid , club al que transformó en una potencia capaz de competir de igual a igual con gigantes como Real Madrid y Barcelona. Su trabajo en el conjunto español le permitió conquistar títulos nacionales e internacionales y consolidarse como uno de los estrategas más exitosos de la era moderna.

Los resultados deportivos también tuvieron su recompensa económica. Gracias a su extenso contrato con el club madrileño y a una trayectoria llena de éxitos, Simeone se mantiene como el director técnico mejor remunerado del mundo , muy por encima de la mayoría de sus colegas.

En la actualidad es el DT mejor pago en todo el mundo.

Diego Pablo Simeone nació el 28 de abril de 1970 en Buenos Aires. Desde muy joven mostró condiciones para el fútbol y debutó profesionalmente en Vélez Sarsfield , donde comenzó a destacarse por su intensidad, liderazgo y capacidad para recuperar balones en la mitad de la cancha.

Su rendimiento le abrió las puertas de Europa. A lo largo de su carrera vistió las camisetas de clubes importantes como Pisa, Sevilla, Atlético de Madrid, Inter de Milán y Lazio. En Italia vivió algunos de los mejores momentos de su etapa como jugador, conquistando títulos nacionales e internacionales.

Con la Selección Argentina también tuvo una extensa trayectoria. Participó en los Mundiales de Estados Unidos 1994, Francia 1998 y Corea-Japón 2002, además de disputar varias ediciones de la Copa América. Durante años fue una pieza clave del mediocampo albiceleste gracias a su carácter y experiencia.

Simeone En la familia, la mayoría están ligados al mundo del fútbol. Imagen: Diego Simeone - Página Oficial de Instagram

Tras más de dos décadas como futbolista profesional, Simeone se retiró en Racing Club en 2006. Sin embargo, su vínculo con el fútbol apenas estaba comenzando una nueva etapa que terminaría siendo incluso más exitosa que la anterior.

Su carrera como director técnico

Apenas colgó los botines, Simeone inició su carrera como entrenador. Su primera experiencia fue en Racing Club, aunque rápidamente comenzó a demostrar condiciones para dirigir equipos de alto nivel.

Su gran explosión llegó en Estudiantes de La Plata. En el Torneo Apertura 2006 protagonizó una histórica remontada y conquistó el campeonato, cortando una larga sequía para el club platense. Aquella consagración marcó el inicio de una carrera llena de éxitos.

Durante su paso por el fútbol argentino también quedó asociado a uno de los resultados más impactantes de la historia reciente: la goleada por 7 a 0 de Estudiantes sobre Gimnasia en el clásico platense, un encuentro que permanece grabado en la memoria de los hinchas.

Familia Simeone Exitoso como jugador y como DT, la historia del Cholo Simeone. Imagen: Diego Simeone - Página Oficial de Instagram

Posteriormente asumió en River Plate y logró el Torneo Clausura 2008. Sin embargo, su paso por el Millonario fue corto, ya que después de consagrarse campeón lideró la peor campaña que inició el camino hacia el descenso del 2011.

En diciembre de 2011 llegó al Atlético de Madrid y comenzó una etapa histórica. Bajo su conducción, el equipo conquistó La Liga, la Copa del Rey, la Europa League, la Supercopa de Europa y llegó a disputar dos finales de la UEFA Champions League. Además, logró romper durante varias temporadas la hegemonía de Real Madrid y Barcelona en España.

El mejor pago del mundo: cómo quedó el ranking de entrenadores

La extraordinaria labor de Simeone en el Atlético de Madrid también se refleja en su salario. Según los rankings internacionales más recientes, el argentino continúa siendo el entrenador mejor pago del mundo.

Diego Simeone Llevó al Atlético Madrid a disputar de igual a igual la hegemonía con Barcelona y Real Madrid en España. Imagen: Diego Simeone - Página Oficial de Instagram

De acuerdo con los datos del relevamiento realizado por L’Equipe, Simeone percibe alrededor de 25,9 millones de euros netos por temporada, una cifra que lo coloca por delante de otros técnicos de renombre internacional.

Entre los nombres que suelen aparecer detrás del argentino en las listas de entrenadores mejor remunerados figuran Pep Guardiola, Mikel Arteta, Stefano Pioli y otros técnicos de elite, aunque ninguno alcanza actualmente los ingresos que recibe el "Cholo" en el Atlético de Madrid.

Fortuna de millones: el patrimonio de Diego Simeone

Los elevados contratos firmados a lo largo de su carrera como futbolista y entrenador le permitieron construir un importante patrimonio. A eso se suman ingresos por publicidad, inversiones y distintos acuerdos comerciales vinculados a su imagen.

Según estimaciones, la fortuna de Diego Simeone en 2026 ronda los u$s130 millones. Esta cifra lo ubica entre los entrenadores más ricos del mundo y refleja el impacto económico de una carrera que lleva más de tres décadas ligada al fútbol profesional.