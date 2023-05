Investigan a Roger Waters por usar el satírico traje "nazi" de The Wall en un show en Berlín

La historia detrás de la vestimenta "nazi" usada por Roger Waters

Se trata de parte de la iconografía creada por Waters y el ilustrador Gerald Scarfe para el lanzamiento de "The Wall", uno de los álbumes conceptuales más reconocidos de la historia que sigue la historia de Pink, una estrella de rock ficcional que se encierra cada vez más entre "muros" imaginarios a raíz de sus traumas y de la falta de humanidad del sistema y la sociedad, un personaje basado en las propias experiencias del músico y de Syd Barrett, el fallecido primer líder del grupo.

La estética inspirada en el nazismo, desde los atuendos militares hasta las hordas animadas de martillos rojos y negros marchando, nacen cuando el protagonista, al borde de la autodestrucción y drogado para poder salir al escenario, es víctima de una alucinación en la que se transforma en un dictador fascista que atenta contra minorías étnicas como símbolo del paso hacia la locura.

El disco y sus imágenes alusivas a distintas formas de opresión fueron llevados tres años después a la pantalla grande por Alan Parker y con el irlandés Bob Geldof -conocido más tarde por ser el organizador de conciertos benéficos como el Live Aid- en el rol de Pink, y definieron desde entonces las presentaciones en vivo que Waters hizo del álbum, quizás la más importante de ellas realizada también en Berlín en 1990, en ocasión de la caída del muro que la dividía en el marco de la Guerra Fría.

Roger Waters en Argentina 2023

