La segunda temporada de la serie de Star Wars "Ahsoka" ya tiene fecha de estreno + Agregar ámbito en









Ahsoka se estrenó en agosto de 2023 en Disney+, la serie está protagonizada por Rosario Dawson.

Ahsoka volverá a Disney+ con su segunda temporada.

Tras más de tres años vagando por la galaxia, Ahsoka tiene una fecha de regreso (aproximada) en Disney+. La segunda temporada de la serie de Star Wars se estrenará a principios de 2027, según anunció la actriz Rosario Dawson ayer martes.

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Ahsoka se estrenó en agosto de 2023 y obtuvo cifras de audiencia sólidas para Disney+, ubicándose entre las 10 series originales de streaming más vistas de Nielsen cada semana que estrenaba nuevos episodios. Una segunda temporada entró en desarrollo a principios de 2024, pero entre entonces y ahora, Lucasfilm redujo sus proyectos de series de acción real de Star Wars. En los últimos 18 meses, Skeleton Crew, dirigida al público infantil , y la segunda y última temporada de Andor han sido las únicas series de acción real de una galaxia muy, muy lejana. La producción de animación de Star Wars ha sido más sólida, más recientemente con Maul - Shadow Lord.

Elenco de Ahsoka Hayden Christensen retomará su papel de Anakin Skywalker en la segunda temporada, y Rory McCann, actor de Game of Thrones, asumirá el papel de Baylan Skoll; Ray Stevenson, quien interpretó al personaje en la primera temporada, falleció en mayo de 2023 tras finalizar el rodaje.

El reparto de la primera temporada también incluyó a Mary Elizabeth Winstead, Natasha Liu Bordizzo, Ivanna Sakhno, Diana Lee Inosanto, Eman Esfandi, Evan Whitten, Genevieve O'Reilly y Lars Mikkelsen. Dave Filoni, Jon Favreau, Kathleen Kennedy, Carrie Beck y Colin Wilson fueron los productores ejecutivos de la primera temporada.

Dónde ver las películas de Star Wars Actualmente, gran parte del catálogo está disponible en Disney+, que reúne las tres trilogías principales, varios spin-offs y series derivadas. Es la opción más completa para quienes quieran armar una maratón sin cambiar de plataforma.

En televisión por cable o señales premium, algunas películas suelen rotar en fechas especiales, aunque no siempre de forma ordenada. También existen opciones de alquiler digital en tiendas como Google TV o Apple TV, útiles si se busca ver títulos puntuales sin suscripción.