Dos policías demandaron por difamación a Matt Damon y Ben Affleck por la película de Netflix "El botín"

En la película, un equipo antidrogas de Miami descubre millones de dólares en efectivo escondidos en una casa de un cártel de drogas durante una redada.

Matt Damon y Ben Affleck se enfrentan a una demanda por difamación presentada por dos agentes de policía de Miami-Dade que afirman en un documento legal presentado esta semana que la película de Netflix El Botín (The Rip) mezcla detalles ficticios con hechos reales extraídos de las experiencias de los agentes de policía de forma demasiado libre, lo que les causa un grave daño a su reputación, tanto a nivel personal como profesional.

El Botín, un thriller de acción sobre agentes antinarcóticos de Miami que se corrompen consumidos por la avaricia y la división, fue escrito y dirigido por Joe Carnahan y desarrollado junto con Michael McGraw . La historia se basa en el relato del capitán de la policía del condado de Miami-Dade, Chris Casiano , amigo de Carnahan desde hace mucho tiempo.

En la película, un equipo antidrogas de Miami descubre millones de dólares en efectivo escondidos en una casa de un cártel de drogas durante una redada. La paranoia, la codicia y la desconfianza se apoderan del equipo, fracturando su lealtad y erosionando pronto la poca confianza que quedaba. El thriller se estrenó en Netflix en enero con una buena acogida.

El 7 de mayo, los agentes del sheriff del condado de Miami-Dade, Jonathan Santana y Jason Smith , presentaron una demanda por difamación contra la productora de Damon y Affleck, Artists Equity, alegando que los hechos en los que estuvieron involucrados durante una serie de redadas antidrogas en el sur de Florida en 2016 se recrean en El Botín de manera que los retratan como "policías corruptos", y que esta representación ha causado un "daño sustancial" a su reputación .

La demanda no especifica la cantidad que Santana y Smith reclaman como indemnización por daños y perjuicios, pero en la presentación solicitan daños compensatorios, daños punitivos, honorarios de abogados, una retractación pública y una rectificación.

Durante la promoción de la película, Damon, Affleck y Carnahan afirmaron que El Botín se basa en un caso real que involucró a la policía de Miami. El caso de drogas de Miami Lakes, que la película ficcionaliza, involucró la incautación de aproximadamente 20 millones de dólares tras el hallazgo del dinero en el ático de una vivienda. Santana fue el detective principal asignado al caso real; Smith fue el sargento que supervisó al equipo de investigación. Según ellos, algunos detalles del caso son tan similares que afectaron su vida cotidiana.

“Cuando uno arranca algo, está robando algo”, dijo Santana a 7 News Miami en una entrevista esta semana. “Nunca robamos un dólar”. Añadió que, desde el estreno de la película, algunos colegas que la han visto le han preguntado cosas como: “¿Cuántos cubos de dinero robaste?”.

En la demanda, los agentes alegan que la productora de Affleck y Damon debería haber compensado a Santana, Smith y los demás agentes involucrados en el caso real como consultores. En cambio, Artists Equity pagó a un miembro del cuerpo que no formó parte de esa investigación: Casiano figura como asesor técnico de la película, y las dos estrellas ganadoras del Oscar pasaron tiempo con él y otros agentes antinarcóticos para prepararse para el rodaje.