Interceptaron una avioneta narco con más de 321 kilos de cocaína y detuvieron a dos pilotos bolivianos

El operativo se realizó en una zona rural de Villa Eloísa y es parte de una investigación vinculada a la organización criminal de Brian Bilbao. Durante la persecución, un gendarme resultó gravemente herido tras ser embestido por uno de los vehículos involucrados.

Gendarmería Nacional interceptó una avioneta utilizada para el tráfico de drogas en una zona rural de Villa Eloísa , provincia de Santa Fe , y secuestró más de 321 kilos de cocaína. El operativo terminó con dos ciudadanos bolivianos detenidos, identificados como piloto y copiloto de la aeronave, en el marco de una investigación impulsada por la PROCUNAR y la Unidad Fiscal Rosario.

La causa está vinculada a la organización criminal de Brian Walter Bilbao , investigado por maniobras de tráfico aéreo de estupefacientes mediante vuelos clandestinos en territorio santafesino. La pesquisa busca reconstruir la estructura logística y avanzar sobre los distintos niveles de responsabilidad de la banda.

La investigación se inició tras un procedimiento realizado en noviembre de 2025 en Arequito, donde se encontró una aeronave Cessna 182M Skylane con matrícula adulterada, 62 kilos de cocaína, teléfonos celulares, combustible para trasvase y un arma de fuego. Ese mismo día, Bilbao fue detenido en Exaltación de la Cruz mientras transportaba más de 900 kilos de cocaína que, según los investigadores, habían sido recibidos de vuelos ilegales.

A partir de tareas de inteligencia, análisis de cámaras de seguridad y registros telefónicos, los investigadores identificaron a presuntos integrantes de la red narco radicados en la localidad santafesina de Roldán. Entre ellos, dos hermanos, uno de los cuales incumplía un arresto domiciliario. Con autorización judicial, Gendarmería instaló tecnología de rastreo en uno de los vehículos utilizados por los sospechosos.

El martes 12 de mayo, efectivos del Centro de Operaciones Antidrogas siguieron a los investigados desde Roldán hasta un campo en Villa Eloísa. Allí detectaron tres vehículos vinculados a la causa y observaron el aterrizaje de una aeronave en un camino rural no habilitado. También encontraron bidones para repostaje de combustible, una modalidad habitual en vuelos clandestinos utilizados para el transporte de droga.

AVIONETA NARCO La avioneta narco interceptada en Santa Fe. Ministerio de Seguridad

Cuando los gendarmes intentaron identificar a las personas presentes en el lugar, los sospechosos escaparon en distintos vehículos y se escucharon detonaciones. Durante la persecución, una de las camionetas embistió al cabo Pablo Ezequiel Miranda, que sufrió lesiones graves y fue trasladado primero al hospital de Cañada de Gómez y luego al Sanatorio Laprida de Rosario. Según informó Gendarmería, el efectivo permanece fuera de peligro pese a presentar fractura de base de cráneo y sangrado frontoparietal.

En medio de la fuga, los delincuentes incendiaron dos camionetas Fiat Strada utilizadas en el operativo. Los efectivos lograron asegurar la aeronave, una Cessna 210 Centurión que llevaba colocada una matrícula apócrifa “LV-OCO”, debajo de la cual figuraba la identificación original “CP-3435”.