La nueva comedia de Disney que explora la dura verdad de un matrimonio que está roto + Agregar ámbito en









Con un equilibrio perfecto entre comedia y drama, esta historia te va a atrapar y dejar reflexionando.

La película de Disney que te va a dejar reflexionando sobre el amor. Imagen: Disney

El mundo del cine y las plataformas de streaming se prepara para recibir una propuesta que combina el humor ácido con la reflexión profunda sobre las relaciones humanas. En un mercado saturado de grandes producciones de acción, Disney apuesta por una película íntima que disecciona las complejidades de la convivencia y el desgaste emocional que enfrentan las parejas contemporáneas.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Bajo la dirección del reconocido actor Bradley Cooper, la película busca interpelar al espectador mediante situaciones cotidianas llevadas al extremo. Se trata de "¿Está funcionando esto?", una comedia dramática que promete convertirse en uno de los títulos más comentados del año por su crudo y honesto retrato de un vínculo que parece haber llegado a su límite.

¿Está funcionando esto? Con una perspectiva realista, pone en discusión temas difíciles en el matrimonio. Imagen: Disney

De qué trata ¿Está funcionando esto? La trama nos sumerge en la vida de una pareja que, tras años de compartir proyectos y rutinas, se encuentra en una encrucijada determinante. A través de una serie de eventos imprevistos, ambos se ven obligados a confrontar las grietas que han intentado ignorar, planteando una pregunta incómoda pero necesaria: si el amor que alguna vez los unió es suficiente para reparar lo que se ha quebrado.

Con un guion que equilibra perfectamente los momentos de ligereza con diálogos punzantes, la película invita al público a ser testigo de un viaje emocional intenso. Es una exploración sobre la identidad individual dentro del matrimonio y los sacrificios que a menudo se hacen en nombre de la estabilidad, presentados con una estética visual cuidada y una narrativa que no teme mostrar las vulnerabilidades de sus protagonistas.

¿Está funcionando esto? La película que está causando furor en Disney +. Imagen: Disney Si estás buscando una historia que se sienta auténtica y que te haga reír mientras te invita a reflexionar sobre tus propias conexiones, este estreno es una cita obligada. La dirección logra capturar la tensión y la ternura de manera magistral, convirtiendo una crisis doméstica en una experiencia cinematográfica vibrante y necesaria para entender los desafíos del amor moderno. Disney+: tráiler de ¿Está funcionando esto? Embed - ¿Está Funcionando Esto? | Tráiler Oficial | Subtitulado Disney+: elenco de ¿Está funcionando esto? Bradley Cooper (Andrew)

Maya Rudolph (Claire)

Ke Huy Quan (Dr. Lin)

Siena Agudong (Maya)

Sebastian Croft (Leo)

Temas Disney

Películas