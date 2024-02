James Gunn confirmó el nombre de su película de Superman y mostró el logo

En cuanto al reparto, están confirmados hace un tiempo David Corenswet (House of Cards, The Politician), que fue elegido como Clark Kent y su alter ego Superman, Rachel Brosnahan (The Marvelous Mrs. Maisel) que llevará adelante el papel de la reportera estrella Lois Lane y a Nicholas Hoult como el villano Lex Luthor

Con SUPERMAN, el director de Guardianes de la Galaxia Vol. 3 pretende mostrar un nuevo ángulo del último hijo de Krypton, y aunque no será una historia de origen clásica, ya que todos conocemos cómo fueron los primeros años del héroe en la Tierra, sí nos mostrará a un Clark Kent tratando de equilibrar sus dos vidas como reportero y superhéroe de la gran ciudad. Por eso, la empresa buscaba a un actor más joven que logre hacerle justicia a la personalidad tan poderosa, pero a la vez inocente que caracteriza al personaje.

En un principio, Gunn había explicado que no estaba seguro de aceptar el rol de director y que incluso se lo habían ofrecido hace varios años, antes de hacer The Suicide Squad. "Inicialmente dije que no porque no sentía que tuviera algo único, divertido y emocional para darle a Superman la dignidad que se merece", escribió el director en Twitter y sumó: "Hace poco menos de un año, vi una manera de entrar, centrándome de varias formas en la herencia de Superman. Como tanto sus padres aristocráticos de Krypton como sus padres granjeros de Kansas lo hacen quién es y las decisiones que toma".