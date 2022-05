Justa vindicación de la carioca Flora Purim

Ahora somos conscientes de las injusticias con algunas de las grandes mujeres del rock, el jazz, o como en este caso, el jazz-rock, que a pesar de hacer aportes esenciales a los grandes hitos del género, siempre fueron relegadas como meros personajes secundarios al lado de sus colegas varones. Una de ellas sin duda es la cantante carioca Flora Purim, formidable colaboradora de Dizzy Gillespie, George Duke y Santana por su capacidad de mezclar la samba con el funky, el jazz, el pop y la psicodelia de los 70. Pero su momento de mayor gloria fue junto a Chick Corea en la primera etapa –y tal vez la mejor, por simple directa y poco pretenciosa- de Return To Forever. Justamente, en su primer disco de estudio en más de un lustro, Flora recuerda esos buenos viejos tiempos, con la ayuda obligada de otro prócer del funky latin jazz de los 70, su marido Airto Moreira. Y lo mejor es que estos nuevos 9 tracks de “If You Will” no son en absoluto nostálgicos, ya que su extraordinario buen funky jazz- rock suena actual como nunca. Ojalá este regreso de Flora Purim sirva para que las nuevas generaciones se interesen en revalorar a esta “tapada”.