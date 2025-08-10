Patito Feo llega al Teatro Broadway: fechas, precios y cómo conseguir las entradas







Con tres funciones especiales el 25, 26 y 27 de septiembre, Patito Feo regresa en formato teatral al Teatro Broadway con un elenco renovado, dirección de Ana Sans y Julio Panno, y sus canciones más recordadas.

La versión teatral de Patito Feo, con nuevas protagonistas.

La fiebre de Patito Feo vuelve a encenderse, esta vez sobre las tablas del Teatro Broadway de Buenos Aires, con Buscando a Patito Feo, un espectáculo musical que revive el espíritu de la recordada tira juvenil a través de sus canciones más icónicas, una historia renovada y un elenco completamente distinto.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Las funciones serán únicamente por tres noches: el 25, 26 y 27 de septiembre. Para conseguir las entradas, este lunes 11 de agosto se podrá acceder al beneficio de 6 cuotas sin interés con tarjeta VISA del Banco Nación a través de Plateanet. Aún no se informaron los precios oficiales.

GxrjIytXcAAaGdX Quiénes protagonizarán la versión teatral de Patito Feo En esta versión, Julieta Poggio interpretará a “la divina” y Albana Fuentes encarnará a Patito, en reemplazo de Brenda Asnicar y Laura Esquivel. La puesta, dirigida por Ana Sans y Julio Panno, promete un gran despliegue escenográfico, vestuarios impactantes y una energía que mezcla nostalgia e innovación. Los fanáticos podrán cantar en vivo clásicos como Tango llorón, Y ahora qué y Las Divinas, verdaderos himnos para quienes crecieron con la serie que se convirtió en un fenómeno internacional.

Esta nueva etapa busca conquistar tanto al público que vivió el boom original como a nuevas generaciones, manteniendo intacta la esencia que convirtió a Patito Feo en parte de la cultura pop juvenil.

Temas Teatro