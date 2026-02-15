La actriz Zulma Faiad fue hospitalizada tras un accidente doméstico: qué se sabe de su salud + Seguir en









La reconocida artista, de 81 años, permanece internada en la Clínica Zabala luego de sufrir una caída en su casa que le provocó lesiones y obligó a realizarle estudios médicos.

Zulma Faiad sufrió un accidente doméstico a sus 81 años

La salud de Zulma Faiad generó inquietud en el ambiente artístico luego de que se confirmara su internación tras un accidente doméstico ocurrido en su vivienda. La actriz sufrió una fuerte caída mientras descendía una escalera, lo que le ocasionó un intenso dolor y dificultades para respirar, por lo que fue trasladada de inmediato a un centro médico.

Desde la propia clínica, la artista compartió un mensaje en el que detalló que el golpe le provocó la fractura de cuatro costillas. Además, destacó la rápida asistencia recibida y el acompañamiento de su hija Eleonora Guerrero y personas de su entorno cercano.

Zulma Faiad permanece bajo observación Actualmente, la actriz permanece bajo observación y sometida a distintos controles para evaluar su evolución y descartar posibles complicaciones. El cuadro requiere reposo y seguimiento médico constante.

La noticia impactó entre colegas y seguidores, quienes expresaron su apoyo a una de las figuras más emblemáticas del teatro de revista argentino. A sus 81 años, Zulma Faiad continúa siendo un símbolo de la escena nacional, lo que amplificó la preocupación por su estado de salud mientras se aguarda un parte oficial sobre su recuperación.

