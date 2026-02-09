Se conoció de que murió la actriz Catherine O'Hara, conocida por "Mi pobre angelito" y "Beetlejuice" + Seguir en









La estrella de cine y televisión falleció a sus 71 años por una embolia pulmonar; su certificado de defunción mencionó un cáncer como factor secundario.

Catherine O'Hara falleció el pasado 30 de enero. Imagen: HELLO Magazine

Tras casi dos semanas de su fallecimiento, se conoció que la actriz canadiense Catherine O’Hara, ganadora del Premio Emmy y recordada por papeles emblemáticos en series y películas como “Schitt’s Creek” y “Mi pobre angelito”, murió a los debido a un coágulo sanguíneo en los pulmones (embolia pulmonar), según reveló este lunes su certificado de defunción.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

O’Hara fue trasladada de emergencia al hospital el 30 de enero tras presentar dificultades para respirar en su casa en el exclusivo barrio de Brentwood, en Los Ángeles, donde fue declarada sin vida poco después de su ingreso. El documento oficial también indicó que un cáncer rectal actuó como factor secundario en su fallecimiento.

Quién fue Catherine O’Hara Nacida en Toronto en 1954, O’Hara comenzó su carrera en el prestigioso grupo de improvisación Second City Theatre, junto a Eugene Levy, con quien colaboraría en múltiples proyectos, incluido el gran éxito de “Schitt’s Creek”.

Su debut en cine llegó al protagonizar junto a Levy la película “Double Negative” (1980). Luego de varios roles en televisión, alcanzó reconocimiento masivo con su participación en la película de Tim Burton “Beetlejuice”, donde interpretó a Delia, la frívola madrastra de Lydia Deetz, personaje de Winona Ryder.

Más tarde, O’Hara se casó con el diseñador de producción Bo Welch, con quien tuvo dos hijos, Matthew y Luke. Su popularidad creció aún más con su papel de madre en la taquillera comedia “Mi pobre angelito”, que catapultó la carrera de Macaulay Culkin cuando era niño. Volvió a interpretar el personaje en la secuela “Mi pobre angelito 2: Perdido en Nueva York” (1992) y colaboró nuevamente con Burton dando voz a Sally en la película animada “El extraño mundo de Jack”.

La carrera de O’Hara incluyó una amplia variedad de roles en televisión, con participaciones en “El show de Larry David”, “Modern Family” y “The Last of Us”, entre otros. Sin embargo, su desempeño en “Schitt’s Creek” la consolidó como un referente contemporáneo, papel por el cual obtuvo el Emmy a la mejor actriz en 2020, además de un Globo de Oro y un premio del Sindicato de Actores de Hollywood (SAG). Su trayectoria dejó una huella profunda en la industria del entretenimiento.

Temas Películas

Hollywood