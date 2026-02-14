Netflix tiene la mejor película para ver en San Valentín si estás soltero + Seguir en









Con un elenco estelar, esta producción es ideal para quienes no pasarán el Día de los Enamorados en pareja.

Esta película es una de las grandes apuestas de Netflix para una fecha muy especial. Freepik

El 14 de febrero suele estar dominado por el romance, pero el catálogo de Netflix ofrece una alternativa ideal para quienes transitan la soltería. Esta comedia se transformó en la opción perfecta para desdramatizar el amor y disfrutar de una historia que celebra la independencia en la gran ciudad.

Lejos de los clichés melosos habituales de esta fecha, la producción propone una mirada fresca y divertida sobre las relaciones modernas. Es una invitación a reírse de las complicaciones sentimentales y a redescubrir el valor de la amistad en medio del caos emocional, sin caer en golpes bajos.

Como ser soltera Warner Este film, ideal para quienes no pasan acompañados el Día de los Enamorados, cuenta con un elenco estelar. Warner De qué trata Cómo ser soltera, la película furor en el Día de los Enamorados La película disponible en Netflix se centra en Alice, el personaje de Dakota Johnson, quien decide terminar una relación larga para experimentar la vida por su cuenta en Nueva York. En este proceso conoce a Robin, interpretada por Rebel Wilson, una compañera de trabajo experta en la vida nocturna que se convierte en su guía para disfrutar de las fiestas y los encuentros casuales sin ataduras.

Paralelamente, la trama entrelaza las vivencias de Meg, una médica que elige la maternidad en solitario, y Lucy, quien intenta encontrar pareja mediante estadísticas y aplicaciones de citas. El cuadro se completa con Tom, un bartender que rechaza cualquier vínculo serio, uniendo estas historias para explorar las distintas formas de entender la soledad y la identidad personal más allá de la vida en pareja.

Netflix: tráiler de Cómo ser soltera Embed - CÓMO SER SOLTERA - Trailer 1 - Oficial Warner Bros. Pictures Netflix: elenco de Cómo ser soltera Dakota Johnson

Rebel Wilson

Leslie Mann

Damon Wayans Jr.

Anders Holm

Alison Brie

Nicholas Braun

Jake Lacy

Jason Mantzoukas

Colin Jost

