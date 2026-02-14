Joaquín Levinton ingresó en ambulancia a Cosquín Rock 2026

El músico fue trasladado al predio del festival en Córdoba por precaución médica. Su presentación estaba programada para la segunda jornada del evento.

Joaquín Levinton llegó este sábado al festival Cosquín Rock 2026 en ambulancia durante la segunda jornada del evento, realizada en Santa María de Punilla, Córdoba. El artista regresó a los escenarios tras un período sin presentaciones públicas.

El traslado se realizó como medida preventiv a, según confirmaron fuentes cercanas a la organización. Levinton estaba programado para presentar su show en el escenario principal del festival. Tras aparecer en camilla, se levantó y comenzaron los primeros acordes de "No se llama amor" , desatando una ovación.

El músico no brindó declaraciones sobre su estado de salud. La producción del festival informó que la presentación se desarrolló según lo previsto.

Cosquín Rock 2026 se lleva a cabo entre el 14 y 15 de febrero en el predio Aeródromo de Santa María de Punilla. Levinton compartió cartel con otras bandas y solistas nacionales e internacionales.

El artista había anunciado su participación en el festival a través de sus redes sociales en las semanas previas al evento. No se proporcionaron detalles adicionales sobre las razones del traslado en ambulancia.

Cosquín Rock 2026: cómo y dónde ver el festival en vivo online

El sábado 14 y domingo 15 de febrero, Disney+ transmitirá en exclusiva el festival Cosquín Rock 2026, con cobertura en vivo y en directo desde el Aeródromo Santa María de Punilla, en Córdoba, Argentina.

Durante ambas jornadas, a partir de las 14:30 hs (hora Argentina), los suscriptores de Disney+ podrán disfrutar del festival en vivo con acceso a una programación completa que reunirá a destacados artistas nacionales e internacionales de diversos géneros musicales.

Los shows se desarrollarán en los escenarios Montaña, Sur y Norte, y cada espectador podrá elegir entre las distintas presentaciones en simultáneo para disfrutar de sus músicos favoritos. Además, desde las 18:30 hs (hora Argentina), y durante los dos días del Cosquín Rock 2026, Bebe Contepomi, Ayelén Velázquez y Anto Punzino acompañarán la cobertura con información destacada del evento y entrevistas exclusivas con los artistas.

Line-up del Cosquín Rock 2026

El line-up de Cosquín Rock 2026 incluirá, en la jornada del sábado 14, a Lali, ícono del pop argentino; a Babasónicos, referentes del rock alternativo; a la banda liderada por Andrés Ciro Martinez, Ciro y Los Persas; al cantante de trap argentino, Dillom; a la banda emblema del rock nacional, Las Pelotas; a la banda liderada por Joaquin Levinton, Turf; a al grupo significativo de rock uruguayo, El Cuarteto de Nos; y a Franz Ferdinand, la reconocida banda escocesa de indie rock; entre otros artistas.

En la jornada del domingo 15, se presentarán el grupo argentino de rock Airbag, integrado por los hermanos Gastón, Patricio y Guido Sardelli; la reconocida banda colombiana de pop, Morat; una de las bandas más icónica del rock nacional, Divididos; la leyenda del rock argentino, Fito Páez; uno de los máximos exponentes del rap, Trueno; y muchos más.

Junto a la transmisión en Disney+, los shows del escenario Montaña también se transmitirán por Star Channel de 14:30 a 19:30 hs. ambos días.

Los diferentes shows del festival, así como entrevistas exclusivas con los artistas y bandas, podrán revivirse en la plataforma desde el 16 de febrero hasta el 16 de marzo inclusive.

La realización de la transmisión está a cargo de El Bajo Producciones