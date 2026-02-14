Quique Felman rompió el silencio tras su detención en EEUU: "Fuimos víctimas" + Seguir en









El periodista permaneció 13 días detenido en el centro Metro West. Describió que compartía un pabellón con 40 camas cucheta, con acceso a tres comidas diarias, agua caliente, teléfono público y una tablet para ver películas.

El periodista argentino Quique Felman.

Enrique “Quique” Felman sostuvo este sábado que fue víctima de una maniobra organizada por un empresario argentino vinculado al mundo del juego, que habría llevado a cientos de personas -entre ellas futbolistas y exjugadores conocidos- a contraer deudas en Estados Unidos bajo un esquema de promoción de casinos.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Felman explicó que la propuesta consistía en viajar a Las Vegas con todos los gastos pagos y recibir un crédito para jugar. En su caso, el crédito fue de u$s300.000 y el bono por la promoción alcanzaba los u$s5000. “Nos daban las fichas y nos hacían firmar un papel. Nos decían que si perdíamos, ellos se hacían cargo de la deuda”, relató en declaraciones publicadas por La Nación.

Según su versión, el sistema estaba organizado y monitoreado, afirmando que en las mesas de juego había supervisión permanente y que la operatoria se repetía con grupos numerosos: “Era algo sistematizado, se jugaban 14 horas por día y éramos unas 200 personas por semana”, describió.

Felman aseguró que en su caso comenzó ganando en la ruleta, pero que fue incentivado a continuar apostando. “Una persona común, cuando gana, se retira. A mí me decían ‘vamos a llegar al millón y te doy otras regalías’. Seguimos hasta quedarnos sin crédito”, explicó. Sostuvo que fue “inducido a perder” y que el conflicto surgió cuando quienes habían prometido cubrir las pérdidas dejaron de responder.

La recomendación de viajar a EEUU El periodista contó que tiempo después, cuando tenía previsto viajar nuevamente a Estados Unidos, recibió el aviso de que no lo hiciera. Según dijo, el organizador del esquema habría tenido un conflicto con el casino y les recomendó no ingresar al país porque la deuda prescribía a los seis años, e incluso relató que se armó un grupo de WhatsApp entre los involucrados donde muchos aseguraban haber viajado sin inconvenientes.

Sin embargo, decidió realizar un viaje familiar en crucero para cumplir el deseo de su hija, y al llegar a Miami fue retenido en Migraciones y notificado de una orden de arresto vinculada a la deuda. “Si sabía que me iban a arrestar, no viajaba”, afirmó. Felman permaneció 13 días detenido en el centro Metro West. Describió que compartía un pabellón con 40 camas cucheta, con acceso a tres comidas diarias, agua caliente, teléfono público y una tablet para ver películas. La causa se resolvió luego de que su defensa negociara una reducción del monto reclamado. Según explicó, la deuda fue recalculada en u$s120.000 y se sumaron u$s15.000 de honorarios legales. El dinero, aseguró, fue aportado por la misma persona que organizaba los viajes vinculados al casino. Tras el depósito, quedó en libertad. Felman negó haber sido intermediario para captar jugadores, aunque reconoció que le habían propuesto hacerlo más adelante. Afirmó que hay alrededor de 400 personas con situaciones similares y que algunos exfutbolistas “muy emblemáticos” tendrían deudas aún mayores. “Fuimos víctimas”, insistió. Y agregó que confió en el esquema porque contaba con referencias de personas conocidas. “Cuando te dicen que está todo cubierto y que se hacen cargo, no imaginás que después desaparecen y quedás expuesto”, concluyó antes de emprender su regreso a Buenos Aires.