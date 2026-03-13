La "Black Strat" de David Gilmour se convirtió en la guitarra más cara de la historia en ser subastada

El exmiembro de Pink Floyd utilizó la "Black Strat" para grabar los álbumes clásicos de la banda: "The Dark Side Of The Moon" (1973), "Wish You Were Here" (1975), "Animals" (1977) y "The Wall" (1979).

La legendaria 'Black Strat' de David Gilmour se convirtió en la guitarra más cara jamás vendida en una subasta.

El exmiembro de Pink Floyd utilizó este modelo al grabar los álbumes clásicos de la banda: "The Dark Side Of The Moon" (1973), "Wish You Were Here" (1975), "Animals" (1977) y "The Wall" (1979).

Gilmour tocó el instrumento, una Fender Stratocaster negra, para su solo en "Comfortably Numb" y también al grabar las canciones "Money" y "Shine On You Crazy Diamond".

Según el portal Rolling Stone, su guitarra "Black Strat" se vendió por la enorme suma de 14,55 millones de dólares en la subasta de Christie's, como parte de la 'Colección Jim Irsay', celebrada ayer (jueves 12 de marzo) en Nueva York.

Antes de la venta, se estimaba que la guitarra alcanzaría un precio de entre 2 millones de dólares y 4 millones de dólares.

Guitarra David Gilmour subasta

Esta venta convirtió a este modelo en la guitarra más cara jamás vendida, superando la venta en 2020 de la guitarra acústica que Kurt Cobain tocó en el concierto MTV Unplugged de Nirvana en 1993, por la que se vendieron 6 millones de dólares. La singular Martin D-18E de Cobain fue donada al Royal College of Music de Londres a finales del año pasado.

Irsay adquirió la 'Black Strat' de Gilmour en una subasta de Christie's en 2019, batiendo el récord mundial de la guitarra más cara vendida en subasta hasta ese momento. A principios de ese mismo año, el músico anunció que vendería 120 de sus icónicas guitarras para "brindar alegría" a otras personas y recaudar fondos para la lucha contra el cambio climático.

La subasta "La colección de Jim Irsay: iconos de la cultura popular" se describe como "uno de los mayores tesoros de objetos de colección jamás reunidos, meticulosamente compilado durante décadas por el difunto filántropo, apasionado amante de la música y propietario y director ejecutivo de los Indianapolis Colts".

El anuncio añadía: "Una parte de los ingresos de estas ventas se donará a causas filantrópicas apoyadas por Jim Irsay durante su vida".