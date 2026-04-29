Cómo sigue la salud de Mirtha Legrand: Marcela Tinayre dio detalles sobre el estado de su madre + Seguir en









La diva de los almuerzos sigue haciendo reposo por orden de los médicos ¿Cuándo volverá a la televisión?

Nuevos detalles sobre la salud de Mirtha.

En la noche del martes varias figuras del mundo del espectáculo participaron del preestreno de la película El diablo viste a la moda 2. Marcela Tinayre formó parte del selecto grupo que participó de la ceremonia que tuvo lugar en el Malba y en diálogo con la prensa se refirió al estado de salud de Mirtha Legrand.

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"La señora Mirtha está muy bien. Cada día se repone más y más", expresó la conductora sobre su madre quien debió ausentarse en sus últimos programas y hacer el reposo indicado por los médicos debido a una bronquitis.

¿Cuándo vuelve Mirtha Legrand a la televisión? Asimismo, reveló que su recuperación será de alrededor de 20 días y aclaró que es no implica que pronto estará en la pantalla de El Trece nuevamente al señalar: "No para volver si no para recuperarse". "¿Llevó más de lo que se esperaba, no?", quiso saber el cronista del ciclo Desayuno Americano a lo que la hija de la diva fue tajante: "No. Pregúntale a cualquier médico una bronquitis cuánto tiempo es. Absolutamente todos los parámetros normales".

La hija de Mirtha comentó que su madre ya no toma más antibióticos, pero está con prevención y por eso tiene que estar en su casa sin salir. “Sigue con un cuadro preventivo, para cobrar fuerzas. La gente se asusta mucho porque la tos tarda mucho en irse, es residual. Y, además, eso gasta mucho, agota”, se sinceró.

Tinayre también detalló lo que hace para estar cerca de su mamá. “Voy a verla todas las tardes porque lo único que quiere es trabajar. Me dice cuántas cosas que se está perdiendo, pero tiene que estar óptima. Por eso, vamos con dos personas más a tomar el té, así que está pendiente de todo lo que dicen y todo lo que hacen”, explicó.