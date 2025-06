Día del Padre: celebrar el derecho a cuidar

Pero al mismo tiempo, muchas veces las licencias no son suficientes, ya que la cultura organizacional no promueve un uso efectivo de las mismas. Miedo a represalias, o a que el uso de licencias no sea bien valorado para la carrera profesional, pueden funcionar como barreras que limitan el involucramiento de los padres en el cuidado. Por eso es fundamental el rol de los líderes: contar con liderazgos que promuevan activamente el uso de las licencias, y que practiquen con el ejemplo, para naturalizar estas prácticas, y que no sean vistas como barreras al crecimiento profesional.

Este domingo puede ser la oportunidad para reflexionar sobre qué paternidades estamos promoviendo. Pero para eso es importante entender el rol que las organizaciones tienen en profundizar los cambios que la sociedad viene experimentando, y comenzar a pensar en el cuidado como un derecho.

Área de masculinidades de Grow-género y trabajo