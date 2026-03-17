La famosa hamburguesería de Hollywood que es el sitio preferido de los ganadores del Oscar + Seguir en









Durante los últimos años, se volvió costumbre que las grandes estrellas de Hollywood acudan a la compañía de "In-N-Out" al terminar la ceremonia.

El actor de "Sinners" provocó una revolución en un local de comidas rápidas.

Tras la gala de los Premios Oscar, la compañía de comida rápida "In-N-Out" cercano al Dolby Theatre de Los Ángeles, se convirtió en la hamburguesería a la que acuden los ganadores luego de la ceremonia. La euforia estalló en el local con la llegada de Michael B. Jordan, quien decidió celebrar su estatuilla a Mejor Actor por "Sinners", organizando un festín con amigos en el local.

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Esta vez, Jordan fue con varios de sus amigos, pidió hamburguesas y se sacó fotos con los trabajadores del lugar. Además, posó para las cámaras con la estatuilla que obtuvo. Los videos comenzaron a circular por redes sociales.

Michael Jordan vidoe Video viral en redes sociales. Sin embargo, muchas de las estrellas involucradas en la gala, hayan ganado, o hayan perdido, les suele gustar desde hace tiempo encadenar la celebración con una hamburguesa de In-N-Out.

La tradición de las estrellas de cine en acudir al local de hamburguesa luego de la ceremonia de los Oscar En 1994 se instaló por primera vez un food truck frente al teatro donde se celebraba la ceremonia, en este caso perteneciente a la cadena de hamburguesas Morton’s the Steakhouse. La idea con esta instalación era dar de comer a la policía, los bomberos y el equipo en general que se había ocupado de supervisar los Oscar.

No obstante, las grandes estrellas de Hollywood también quisieron disfrutar de la comida rápida. “Los primeros invitados preguntaron si podían tomar una, lo que llevó a la decisión de llevarlas al interior de la fiesta, sin saber cómo evolucionaría hasta convertirse en lo que es hoy”, explicó Sara Marks, una de las responsables de la fiesta de Vanity Fair.

La costumbre terminó por consagrarse en 2005, gracias a Hilary Swank por ir al Astro Burger al poco de haber ganado su segundo Oscar, por Million Dollar Baby. Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Nineties Anxiety (@90sanxiety)