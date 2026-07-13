SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

Si tenés dudas comunicate

con nosotros a

[email protected]

Llamanos al (54) 11 4556-9147/48 o

al (54) 11 4449-3256 de lunes a

viernes de 10 a 18

Hola, !
  • Mi Cuenta
  • Salir
13 de julio 2026 - 17:00

Tiene apenas 4 episodios: la miniserie erótica de Netflix que no vas a poder dejar de mirar

Una producción británica combina romance, suspenso y conflictos familiares en una historia que atrapó a miles de espectadores.

Con solo cuatro capítulos, esta producción se convirtió en una de las propuestas más comentadas del catálogo de la plataforma.

Con solo cuatro capítulos, esta producción se convirtió en una de las propuestas más comentadas del catálogo de la plataforma.

Netflix

Las producciones breves siguen ganando terreno entre los millones de usuarios de Netflix. En apenas cuatro capítulos, una historia cargada de tensión, secretos y relaciones prohibidas logró convertirse en una de las series más comentadas de la popular plataforma de streaming.

Con una mezcla de drama psicológico, erotismo y suspenso, la producción apuesta por un relato donde cada decisión tiene consecuencias. A medida que avanzan los episodios, los conflictos crecen y los personajes quedan atrapados en una situación cada vez más difícil de controlar.

Informate más
El drama, el suspenso y los conflictos personales se combinan en una producción que no pasa inadvertida entre los suscriptores.

El drama, el suspenso y los conflictos personales se combinan en una producción que no pasa inadvertida entre los suscriptores.

Se trata de "Obsesión", una miniserie británica inspirada en la novela Damage, de Josephine Hart. Su propuesta se aleja de los romances tradicionales y pone el foco en los límites del deseo, la culpa y las complejas relaciones familiares.

De qué trata Obsesión

La historia comienza cuando un reconocido médico conoce a una joven que, poco tiempo después, pasa a formar parte del círculo más íntimo de su familia. Lo que parece un encuentro casual despierta una atracción tan intensa como peligrosa, capaz de alterar la vida de todos los involucrados.

A partir de ese momento, la serie construye un relato donde los secretos, las mentiras y el deseo empiezan a ocupar cada vez más espacio. Mientras los protagonistas intentan mantener las apariencias, las decisiones que toman generan un efecto dominó que pone a prueba sus vínculos personales y familiares.

Una historia intensa y cargada de tensión logró captar la atención de quienes buscan una serie para ver de un tirón.

Una historia intensa y cargada de tensión logró captar la atención de quienes buscan una serie para ver de un tirón.

Lejos de apoyarse únicamente en las escenas de alto voltaje, "Obsesión" desarrolla un thriller psicológico que explora cómo una fijación puede modificar la conducta de una persona y afectar a quienes la rodean. El suspenso crece episodio tras episodio y mantiene la incertidumbre sobre hasta dónde serán capaces de llegar los personajes para proteger aquello que esconden.

Netflix: tráiler de Obsesión

Netflix: elenco de Obsesión

  • Richard Armitage
  • Charlie Murphy
  • Rish Shah
  • Indira Varma
  • Sonera Angel
  • Marion Bailey
  • Anil Goutam

Te puede interesar

Otras noticias