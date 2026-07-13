Tiene apenas 4 episodios: la miniserie erótica de Netflix que no vas a poder dejar de mirar + Agregar ámbito en









Una producción británica combina romance, suspenso y conflictos familiares en una historia que atrapó a miles de espectadores.

Con solo cuatro capítulos, esta producción se convirtió en una de las propuestas más comentadas del catálogo de la plataforma. Netflix

Las producciones breves siguen ganando terreno entre los millones de usuarios de Netflix. En apenas cuatro capítulos, una historia cargada de tensión, secretos y relaciones prohibidas logró convertirse en una de las series más comentadas de la popular plataforma de streaming.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Con una mezcla de drama psicológico, erotismo y suspenso, la producción apuesta por un relato donde cada decisión tiene consecuencias. A medida que avanzan los episodios, los conflictos crecen y los personajes quedan atrapados en una situación cada vez más difícil de controlar.

El drama, el suspenso y los conflictos personales se combinan en una producción que no pasa inadvertida entre los suscriptores. Netflix Se trata de "Obsesión", una miniserie británica inspirada en la novela Damage, de Josephine Hart. Su propuesta se aleja de los romances tradicionales y pone el foco en los límites del deseo, la culpa y las complejas relaciones familiares.

De qué trata Obsesión La historia comienza cuando un reconocido médico conoce a una joven que, poco tiempo después, pasa a formar parte del círculo más íntimo de su familia. Lo que parece un encuentro casual despierta una atracción tan intensa como peligrosa, capaz de alterar la vida de todos los involucrados.

A partir de ese momento, la serie construye un relato donde los secretos, las mentiras y el deseo empiezan a ocupar cada vez más espacio. Mientras los protagonistas intentan mantener las apariencias, las decisiones que toman generan un efecto dominó que pone a prueba sus vínculos personales y familiares.

Una historia intensa y cargada de tensión logró captar la atención de quienes buscan una serie para ver de un tirón. Netflix Lejos de apoyarse únicamente en las escenas de alto voltaje, "Obsesión" desarrolla un thriller psicológico que explora cómo una fijación puede modificar la conducta de una persona y afectar a quienes la rodean. El suspenso crece episodio tras episodio y mantiene la incertidumbre sobre hasta dónde serán capaces de llegar los personajes para proteger aquello que esconden. Netflix: tráiler de Obsesión Netflix: elenco de Obsesión Richard Armitage

Charlie Murphy

Rish Shah

Indira Varma

Sonera Angel

Marion Bailey

Anil Goutam

Temas Netflix

Series