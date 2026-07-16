El futuro de 290 viviendas paralizadas del exProcrear: el Gobierno las subasta, cómo participar y prepara nuevos créditos hipotecarios

Son dos desarrollos urbanísticos. Las bases parten desde u$s4,2 millones y u$s7 millones. Economía además analiza nuevas herramientas para la construcción.

Vista aérea del desarrollo urbanístico del ex Procrear ubicado sobre el Acceso Manuel San Martín 3300, en Mercedes, provincia de Buenos Aires. El complejo reúne 141 viviendas y saldrá a subasta mediante el sistema COMPR.AR

La liquidación de activos del exProcrear sumó un nuevo capítulo. El Gobierno nacional puso en marcha la subasta de dos desarrollos urbanísticos inconclusos ubicados en las ciudades de Junín y Mercedes, provincia de Buenos Aires, que reúnen 290 viviendas con distinto grado de avance. La operación supera los u$s11,2 millones y forma parte del proceso de cierre definitivo del programa habitacional, mientras el Ministerio de Economía busca avanzar con nuevas herramientas para ampliar el crédito hipotecario y dinamizar la construcción.

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La decisión refleja dos ejes de la política oficial. Por un lado, la venta de inmuebles y obras que quedaron bajo la órbita del Estado tras la disolución del fondo fiduciario del Procrear. Por otro, el intento de reemplazar el esquema de financiamiento estatal por un mercado hipotecario impulsado por bancos públicos y privados.

La convocatoria para ambas subastas ya figura en el sistema COMPR.AR, donde personas físicas y jurídicas podrán presentar ofertas de manera electrónica dentro de los plazos fijados por el Ministerio de Economía.

Los terrenos reúnen una superficie total de 39.061,87 m2 y contienen viviendas que nunca llegaron a completarse después de la paralización de las obras.

El emprendimiento de mayor tamaño se encuentra en Junín, entre las calles San José Obrero, Intendente Borchex, Capitán Vargas y Chacabuco. El predio ocupa 21.347,46 m2, distribuidos en cuatro manzanas y 76 parcelas.

Allí se proyectaron 149 viviendas unifamiliares y dúplex. Según la documentación oficial, el avance físico ronda el 70%, por lo que gran parte de la estructura ya se encuentra ejecutada.

El Tribunal de Tasaciones de la Nación fijó un valor de u$s7.433.444,81, aunque la base para la subasta quedó establecida en u$s7.061.772,57, aproximadamente un 5% por debajo de la valuación oficial.

El segundo desarrollo se ubica en Mercedes, sobre el Acceso Manuel San Martín 3300, junto al Instituto de Capacitación de Gendarmería Nacional.

En este caso el terreno posee 17.714,41 m2 y contempla 141 viviendas distribuidas entre unidades multifamiliares y dúplex.

Las 141 viviendas del desarrollo urbanístico del ex Procrear en Mercedes quedaron con un avance cercano al 50%. El Gobierno las subastará junto con el terreno y las mejoras ejecutadas Procrear-Ministerio de Economía

El grado de ejecución alcanza cerca del 50%. La tasación oficial llegó a u$s4.458.528,43, mientras que el precio base para la subasta quedó fijado en u$s4.235.602,01.

Qué compra el futuro adjudicatario

A diferencia de una simple venta de tierra, los interesados adquirirán los inmuebles junto con todas las mejoras ejecutadas hasta el momento.

Eso incluye estructuras, instalaciones parciales y obras realizadas antes de la paralización de los trabajos.

Los desarrollos además cuentan con infraestructura urbana disponible, como redes de agua potable, electricidad, cloacas, alumbrado público y recolección de residuos, un aspecto que puede reducir tiempos y costos para quienes decidan finalizar los proyectos.

El desafío para el comprador consistirá en evaluar el estado real de las construcciones, actualizar costos y definir el modelo comercial que permita completar y comercializar las viviendas.

Cómo participar

Las dos operaciones se realizarán mediante la plataforma COMPR.AR. Para Junín, las consultas sobre el pliego podrán efectuarse hasta el 14 de agosto, mientras que la apertura de ofertas quedó prevista para el 21 de agosto.

En Mercedes, el plazo para consultas finalizará el 18 de agosto y la apertura electrónica se realizará el 24 de agosto.

El desarrollo urbanístico del ex Procrear en Junín reúne 149 viviendas con un avance de obra cercano al 70%. El predio, ubicado en las inmediaciones del estadio Eva Perón del Club Sarmiento

En ambos casos podrán participar personas físicas o jurídicas que cumplan los requisitos previstos en los pliegos y se encuentren registradas como oferentes en el sistema.

El cierre del Procrear

La venta forma parte del proceso iniciado tras la disolución del Fondo Fiduciario Público Procrear, medida oficializada a fines de 2024.

Posteriormente, el Ministerio de Economía reglamentó el mecanismo para vender mediante subastas públicas los inmuebles y desarrollos que quedaron bajo administración estatal, con el objetivo de avanzar en la liquidación de esos activos.

Desde el Gobierno sostienen que el financiamiento de la vivienda debe descansar principalmente sobre el sistema financiero y no sobre programas estatales de construcción.

Ese cambio de estrategia modificó el esquema que durante más de una década impulsó desarrollos urbanísticos, créditos para construcción y préstamos hipotecarios para vivienda única.

El crédito vuelve al centro del escenario

Mientras avanza la liquidación de los activos del ex Procrear, el Ministerio de Economía trabaja sobre otra pieza clave para el mercado inmobiliario: el crédito hipotecario.

El viceministro de Economía, José Luis Daza, confirmó que el Gobierno analiza nuevas herramientas para facilitar el otorgamiento de préstamos tanto en pesos como en dólares.

El viceministro de Economía, José Luis Daza, aseguró que el Gobierno trabaja en nuevas herramientas para facilitar el acceso a créditos hipotecarios en pesos y dólares, con el objetivo de impulsar la construcción y el empleo

"Estamos analizando una serie de canales para poder facilitar el otorgamiento y la obtención de préstamos en pesos o en dólares. Esperamos poder avanzar en forma rápida porque es importante en esta transición de la economía argentina", dijo durante una entrevista con la Televisión Pública.

El funcionario sostuvo que uno de los objetivos consiste en acelerar la recuperación de la construcción por el efecto multiplicador que genera sobre la actividad económica y el empleo.

"Una de las cosas que tenemos que facilitar es el acceso al crédito para que haya construcción, que genera mucho empleo", comentó.

Las declaraciones llegaron pocos días después de que el Indec informara que la actividad de la construcción registró una mejora mensual de 6,3% en mayo y un crecimiento interanual de 4,1%, mientras que en los primeros cinco meses del año acumuló un incremento de 2,5%.

Daza además descartó la posibilidad de impulsar programas de estímulo de corto plazo. Afirmó: "No podemos tomar atajos, no hay soluciones fáciles populistas, no va a haber plan platita".

En paralelo, el viceministro vinculó la baja del riesgo país con la posibilidad de ampliar las fuentes de financiamiento. "El riesgo país va a seguir sostenidamente a la baja", aseguró, al atribuir esa expectativa a la mejora de la calificación crediticia de la Argentina y a la ampliación de la base de inversores internacionales.

Aunque todavía no trascendieron detalles sobre los nuevos instrumentos financieros, en el sector inmobiliario esperan que las medidas apunten a ampliar la oferta de préstamos hipotecarios y de líneas para desarrolladores. De concretarse esos anuncios, el mercado podría sumar un nuevo impulso en un contexto donde el Gobierno busca dejar atrás el esquema del Procrear y trasladar el financiamiento de la vivienda al sistema bancario.