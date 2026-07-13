Gigantes del streaming buscan los derechos de los Mundiales de la FIFA 2030 y 2034

Netflix, Disney y YouTube preparan para una batalla de hasta u$s2.000 millones por los derechos audiovisuales de las dos próximas Copas del Mundo.

El éxito de la Copa del Mundo 2026 hizo que gigantes del streaming comiencen una batalla de entre u$s1.500 y u$s2.000 millones por los derehcos audiovisuales para los Mundiales 2030 y 2034 en los Estados Unidos.

Aún no terminó la Copa del Mundo 2026 y la próxima gran batalla por los próximos dos Mundiales ya comenzó a jugarse, pero no en el campo de juego, sino en el mercado audiovisual.

Netflix , Disney y YouTube se perfilan como algunos de los principales interesados en adquirir los derechos de transmisión en Estados Unidos de las Copas Mundiales de la FIFA de 2030 y 2034, en una operación que podría alcanzar los u$s2.000 millones por cada torneo. El creciente interés de las plataformas refleja el enorme valor comercial del evento y la transformación del consumo televisivo hacia los servicios de streaming.

Las conversaciones formales entre la FIFA y los potenciales operadores comenzarán previsiblemente durante los próximos tres meses, y Netflix, Disney y YouTube, Amazon y Apple también podrían sumarse al proceso, lo que abriría la puerta a una puja entre las principales plataformas tecnológicas y grupos audiovisuales.

Uno de los principales cambios respecto a anteriores ciclos es que la FIFA habría trasladado a los operadores su intención de comercializar conjuntamente los derechos en inglés y español para el mercado estadounidense. De acuerdo con fuentes cercanas al proceso, la FIFA ha comunicado a los potenciales compradores que los derechos de transmisión para Estados Unidos podrían comercializarse de manera conjunta en ambos idiomas. Hasta ahora, los derechos en inglés y español se negociaban por separado, pero esta nueva fórmula permitiría aumentar el valor de la operación y simplificar la explotación comercial de uno de los productos más codiciados del deporte mundial.

Las cifras reflejan la magnitud de la oportunidad. Mientras Fox desembolsó u$s485 millones por los derechos en inglés del Mundial de 2026 y Telemundo pagó alrededor de u$s600 millones por la transmisión en español, los ejecutivos de las principales compañías audiovisuales ya manejan presupuestos de entre u$s1.500 y u$s2.000 millones para cada una de las próximas dos ediciones. El atractivo del mercado estadounidense, impulsado por una enorme audiencia y un sólido mercado publicitario, explica el fuerte incremento en las valorizaciones.

Las conversaciones formales entre la FIFA y los potenciales operadores por los derechos audiovisuales de los Mundiales 2030 y 2034 comenzarán durante los próximos tres meses, y Netflix, Disney y YouTube, Amazon y Apple también podrían sumarse al proceso.

La integración de ambos paquetes podría alterar el mapa competitivo. NBCUniversal tendría difícil justificar una inversión cercana a los u$s2.000 millones, especialmente tras el anuncio de Comcast de escindir NBCUniversal y con una cartera de derechos que ya incluye inversiones multimillonarias en la NFL y la NBA.

Para las plataformas de streaming, el Mundial representa una oportunidad para acelerar la captación de suscriptores y reforzar su oferta deportiva. En el caso de Disney, además, los partidos podrían emitirse tanto en ESPN como en ABC, mientras que Netflix ya mantiene una relación con la FIFA tras adjudicarse los derechos de los Mundiales femeninos de 2027 y 2031.

Netflix, Disney y YouTube, propiedad de Alphabet, buscan desafiar el dominio de Fox sobre las transmisiones mundialistas. A ellos podrían sumarse Amazon y Apple, compañías que ya han reforzado su presencia en el deporte con competiciones como la UEFA Champions League o la Major League Soccer. Para las plataformas, el Mundial representa una oportunidad única para atraer nuevos suscriptores y consolidar sus servicios de streaming mediante contenidos capaces de movilizar audiencias masivas en tiempo real.

El interés también responde al extraordinario rendimiento televisivo que ha mostrado el torneo en Estados Unidos. Durante el Mundial de 2026, varios encuentros registraron cifras históricas de audiencia, incluso aquellos sin participación de la selección estadounidense.

La victoria de Estados Unidos sobre Bosnia y Herzegovina superó los 26 millones de espectadores en inglés, mientras que otros casi 10 millones siguieron el encuentro a través de Peacock.

Estos números fortalecen el interés de los operadores. pese a que los dos próximos Mundiales se disputarán en franjas horarias menos favorables para la audiencia estadounidense. El torneo de 2030, organizado por Marruecos, Portugal y España, tendrá entre cinco y seis horas de diferencia con la costa este de Estados Unidos, mientras que el de 2034, en Arabia Saudita, ampliará aún más ese desfasaje horario. Aun así, las elevadas audiencias registradas por el Mundial de 2026 refuerzan las expectativas de revalorización de los derechos y convierta la próxima negociación en una de las más importantes de la historia del deporte.