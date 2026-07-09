El cine argentino suma un thriller sobre la mafia china como gran estreno de la semana Por Paraná Sendrós + Agregar ámbito en









El cine argentino presenta dos novedades esta semana. La principal es Los caminantes de la calle, de Juan Martín Hsu, un thriller policial hablado mayormente en cantonés que aborda el accionar de la mafia china en la frontera. También llega Trial, una película de terror clase B dirigida por Ernesto Aguilar.

Los caminantes de la calle, el film de Juan Martín Hsu que llega a los cines argentinos.

En viejos tiempos, cuando llegaban las vacaciones de invierno, superagentes, brigadas Z, pilotos y bañeros marca nacional Carlos Galettini, o los dibujos de García Ferré, copaban las salas de todo el país. No todos lo saben, pero en su momento “Manuelita” superó en recaudación al “Tarzán” de la super empresa Disney. Viejos tiempos. Esta semana solo hay dos estrenos nacionales, ninguno es para niños, y uno ni siquiera se exhibe todos los días.

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Se trata de “Los caminantes de la calle”, de Juan Martín Hsu, película singular por varias razones, y no solo eso, sino que además está bien hecha. Ante todo, es el primer policial argentino casi totalmente hablado en cantonés e interpretado por artistas de la colectividad, salvo Victoria Almeida, que interpreta a una inspectora en lucha contra un capo de la mafia china en zona de frontera. Más sorpresas: la trama sugiere la connivencia entre los delincuentes y cierto sector de las fuerzas de seguridad. La extorsión a los pequeños comerciantes, la trata de personas, son prácticas habituales de esos malvivientes. También el asesinato.

Impresionan algunas escenas dramáticas, otras tan hermosas como inquietantes de motoristas asesinos, despersonalizados bajo sus cascos, el tono general en un estilo entre Sam Fuller y Johnnie To, y se nos hace angustiante la resignación de los condenados, la sujeción de los jóvenes criminales a las órdenes del capomafia, la riesgosa desobediencia del muchacho que libera a una chica de su tierra, el amable saludo del capomafia al policía, dejándole saber que quizá todo siga igual en pocos meses.

Detalle necesario: ese hombre amablemente amenazado es un policía chino, puesto a disposición de la inspectora para traducirle unas conversaciones telefónicas intervenidas. Otro detalle: por comprensibles razones de producción y discreción ciertas escenas debieron filmarse en Perú, lo que terminó jugando a favor de la película.

Algo más: el autor sabe de lo que habla. Cuando él era niño su padre, simple gastronómico, murió a manos de la mafia. Hsu lo cuenta en su obra anterior, el documental “La luna ilumina mi corazón”, donde muestra especialmente el reencuentro con su madre, que se había vuelto a Taiwan.

La otra novedad es “Trial”, del prolífico Ernesto Aguilar, verdadero independiente capaz de jugarse con las producciones más variadas, bizarras y carentes de presupuesto. Algunos títulos: “El planeta de los hippies”, “Mi suegra es un zombie”, “Chicas rollinga”, “La vrutalidad” (con v corta), “La jactancia de los tontos”, “La cumbia de los dioses”, “La gracia del muerto”, “El cliente del diablo”, “Lucy en el infierno”, la lista sigue. Ahora, en “Trial”, pieza de terror de bajo presupuesto, el infierno le llega a una joven esposa felizmente casada que en algún momento empieza a sufrir pesadillas. Como corresponde, esas pesadillas pueden convertirse en realidad, trayendo quién sabe qué reclamos del pasado, o de allá abajo. No decimos nada más porque la característica de esta clase de películas debe ser (o debería ser) la sorpresa. Cierto que para algunos exigentes el infierno puede estar en la sala, pero, considerando las reglas del género en su variante clase B, se pasa el rato. Hablando de terror, un aviso: este viernes, en su ciclo Pesadillas Argentinas, el Gaumont presenta “Baño de sangre”, de Paula Pollacchi, una de las pioneras del cine de terror hecho por mujeres en nuestro país. Le seguirán, en sucesivos viernes, “Trash”, de Alejo Rébora, y el clásico “Plaga zombie”, de Pablo Parés y Hernán Sáez. “Los caminantes de la calle” (Argentina-Perú, 2026); Dir.: Juan Martín Hsu; Int.: Victoria Almeida, Chien Min Lee, Andrés Tan He, Willy Kon Chin Yi, Yuchen Che. “Trial” (Argentina, 2025); Dir.: Ernesto Aguilar, Int.: Clara Kovacic, Juano Arana, Lara Lusnich, Antonio Mayana.

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