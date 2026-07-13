Brasil: el partido de Lula da Silva solicitó formalmente a la Corte Suprema la detención de Jair Bolsonaro + Agregar ámbito en









La solicitud del oficialismo responde a la difusión de un texto con contenido partidario por parte del exmandatario, quien actualmente cumple arresto en su residencia.

Lula da Silva y Jair Bolsonaro. Fuente: NA

El senador Flávio Bolsonaro, perteneciente al Partido Liberal, dio a conocer a través de las redes sociales una carta escrita a mano por su padre, el expresidente Jair Bolsonaro. Allí, el exmandatario ratificó el respaldo a la precandidatura de su hijo y exhortó a mantener la cohesión dentro del ala conservadora.

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La difusión de este mensaje coincidió con un momento de fuerte tensión interna, poco después de que Michelle Bolsonaro, esposa del expresidente y figura clave de la misma fuerza política, hiciera pública su ruptura con su hijastro.

Ante este hecho, la bancada de diputados del Partido de los Trabajadores reaccionó de inmediato al considerar que la publicación del texto infringe de manera directa la restricción impuesta por el Supremo Tribunal Federal. Esta medida judicial le prohíbe al exjefe de Estado realizar cualquier tipo de manifestación pública, ya sea directa o indirecta, una condición que se encuentra vigente desde que obtuvo el beneficio de la prisión domiciliaria por motivos de salud.

Por esta razón, el legislador oficialista Lindbergh Farias presentó una medida cautelar ante el máximo tribunal solicitando que se revoque dicho beneficio y que el exmandatario sea trasladado nuevamente al Complejo Penitenciario de Papuda, en las afueras de Brasilia.

Flávio Bolsonaro difundió una carta manuscrita de su padre, Jair Bolsonaro, en la que el expresidente respalda su precandidatura y pide unidad al sector conservador. Tensión en Brasil por el pedido de arresto contra Jair Bolsonaro El recurso legal presentado por el oficialismo argumenta que la carta posee una clara intencionalidad política, una actividad que Bolsonaro tiene vedada debido a la inhabilitación de sus derechos políticos derivada de su condena por el intento de golpe de Estado.

Esta presentación judicial constituye el segundo intento del partido gobernante por regresar al exmandatario a una celda en un lapso menor a diez días; la solicitud previa se había fundamentado en el presunto hallazgo de un arma de fuego en posesión del político mientras cumple su pena. En paralelo a la ofensiva judicial del oficialismo, el escenario político conservador también sumó nuevos conflictos tras las declaraciones de Ronaldo Caiado, gobernador de Goiás y precandidato presidencial por el Partido Social Democrático. El dirigente criticó con dureza a Flávio Bolsonaro, acusándolo de recurrir al auxilio de su padre ante cada complicación interna del partido y señalando una supuesta falta de firmeza para resolver las disputas de liderazgo por cuenta propia.