La emoción de Tom Cruise al recibir un Oscar honorífico: "Hacer películas no es lo que hago, es lo que soy"

Tom Cruise recibió un Premio Oscar Honorífico durante la ceremonia de los Premios de los Gobernadores el 16 de noviembre y fiel a su persona dio un discurso cargado de emoción.

El premio fue entregado por Alejandro G. Iñárritu , quien dirige a Cruise en una próxima película, aún sin título, cuyo estreno está previsto para octubre de 2026.

“El cine me lleva a recorrer el mundo” , dijo Cruise. “Me ayuda a apreciar y respetar las diferencias. También me muestra nuestra humanidad compartida, lo parecidos que somos en tantos sentidos. Y no importa de dónde vengamos, en esa sala de cine reímos juntos, sentimos juntos, esperamos juntos, y ese es el poder de este arte. Y por eso es importante, por eso es importante para mí. Así que hacer películas no es lo que hago, es lo que soy ”.

“Mi amor por el cine comenzó a una edad muy temprana, desde que tengo memoria”, dijo. “Era solo un niño pequeño en una sala de cine a oscuras, y recuerdo ese rayo de luz que cruzó la sala, y recuerdo mirar hacia arriba, y pareció explotar en la pantalla. De repente, el mundo era mucho más grande que el que conocía. Y culturas enteras, vidas y paisajes se desplegaron ante mí, y eso despertó algo en mí. Despertó un hambre de aventura, un hambre de conocimiento, un hambre de comprender a la humanidad, de crear personajes, de contar historias, de ver el mundo. Me abrió los ojos. Abrió mi imaginación a la posibilidad de que la vida pudiera expandirse mucho más allá de los límites que entonces percibía en mi propia vida. Y ese rayo de luz despertó en mí el deseo de descubrir el mundo, y desde entonces lo he estado siguiendo”.

Cruise ha sido nominado a cuatro premios Oscar en el pasado: Mejor actor por “Nacido el cuatro de julio” y “Jerry Maguire”, mejor actor de reparto por “Magnolia” y mejor película por su papel como productor en “Top Gun: Maverick”.

Otros reconocimientos de los Oscar honoríficos

Al inicio de la ceremonia, Cynthia Erivo entregó un Oscar honorífico a la coreógrafa Debbie Allen. El diseñador de producción Wynn Thomas también recibió una estatuilla en reconocimiento a su trayectoria profesional. El Premio Humanitario Jean Hersholt fue otorgado a Dolly Parton, quien no pudo asistir en persona debido a problemas de salud , por lo que envió un discurso pregrabado.

La alfombra roja de los Governors Awards atrajo a decenas de actores deseosos de unirse a la carrera por los premios de este año, entre ellos Jennifer Lawrence, Michael B. Jordan, Sydney Sweeney, Leonardo DiCaprio, Dwayne Johnson, Emma Stone y muchos más.