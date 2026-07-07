La segunda temporada de la serie "Adolescencia" podría tener a Kate Winslet como protagonista + Agregar ámbito en









En el galardonado drama, Stephen Graham interpreta a un padre que lidia con la conmoción de que su hijo (Owen Cooper) sea sospechoso del asesinato de una compañera de clase.

La reconocida actriz podría protagonizar una nueva temporada del drama de Netflix.

Adolescencia, la serie de Netflix que se estrenó el año pasado y contó con Stephen Graham como protagonista, podría volver con una segunda temporada con Kate Winslet a la cabeza.

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En el galardonado drama, Graham interpreta a un padre que lidia con la conmoción de que su hijo (Owen Cooper) sea sospechoso del asesinato de una compañera de clase.

La serie abordó temas como la masculinidad tóxica y la manósfera, y fue una de las más comentadas del año. Además de ganar numerosos premios, incluyendo nueve Emmys, se dice que la serie generó un debate que condujo a la reciente prohibición de las redes sociales para adolescentes.

¿Nueva temporada de Adolescencia? El portal MailOnline informa que se está desarrollando una segunda temporada con una nueva trama, protagonizada por Winslet. La actriz ganadora del Oscar, conocida por películas como Titanic, El lector y las películas de Avatar, también ha cosechado elogios en la pequeña pantalla por miniseries como Mare of Easttown y The Regime.

La actriz también ha participado en historias con temáticas similares, protagonizando junto a su hija Mia Threapleton el drama I Am Ruth, sobre la depresión adolescente causada por las redes sociales. Una fuente del citado portal declaró: "Está en marcha y en desarrollo. Hay mucha expectación por la participación de Kate".

Los productores de la serie, Stephen Graham y Hannah Walters, declararon en marzo pasado que “existe la posibilidad de desarrollar otra historia”. “Una precuela de Adolescence, eso definitivamente no va a suceder”, dijo Walters a Variety. “Pero hay mucho potencial en el episodio único y en volver a explorar la naturaleza humana y abordar otros temas”. Al mes siguiente, se informó de que la productora de Plan B, de Brad Pitt, estaba estudiando cómo una secuela podría "ampliar el horizonte, mantenerse fiel a su esencia [y] no ser repetitiva".

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