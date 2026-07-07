Un juego de niños destapa una perturbadora pesadilla: la nueva serie de Netflix que no vas a poder dejar de ver + Agregar ámbito en









Ambientada en los años 80 y basada en una reconocida novela italiana, la producción combina suspenso, drama y secretos familiares en ocho episodios.

Una historia cargada de misterio llega a Netflix con una adaptación que traslada un clásico italiano al México de los años 80. Netflix

Durante los últimos años, las producciones latinoamericanas de suspenso ganaron cada vez más espacio en el catálogo de Netflix. Con historias atravesadas por conflictos sociales, personajes complejos y una fuerte identidad local, varias lograron captar la atención del público mucho más allá de sus países de origen.

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"No Tengo Miedo" es una miniserie mexicana que apuesta por un relato inquietante donde la inocencia infantil convive con un crimen capaz de alterar la vida de toda una comunidad. Su historia parte de una situación aparentemente cotidiana, aunque rápidamente toma un rumbo mucho más oscuro.

Con ocho episodios, la serie se perfila como uno de los estrenos más comentados del catálogo de Netflix este mes. netflix Inspirada en la novela homónima del escritor italiano Niccolò Ammaniti, publicada en 2001 y adaptada previamente al cine, la serie traslada la acción desde Italia hasta Veracruz en 1986, con el Mundial de fútbol de México como telón de fondo. Ese cambio de escenario incorpora nuevas referencias culturales sin perder el eje central del relato.

De qué trata No Tengo Miedo La historia sigue a Miguel, un niño de 10 años, que pasa sus días entre juegos y desafíos con sus amigos en un pequeño pueblo rural. Todo cambia cuando, durante una de esas aventuras, descubre a otro chico encerrado en un pozo oculto cerca de su casa.

Al principio, el hallazgo parece casi irreal. El niño atrapado, llamado Felipe, incluso llega a decir que es un fantasma. Pero a medida que Miguel vuelve al lugar y comienza a hablar con él, entiende que la verdad es mucho más aterradora: se trata de un secuestro.

La nueva producción apuesta por el suspenso psicológico y una ambientación que acompaña cada giro de la trama. Netflix Ese descubrimiento lo obliga a enfrentarse a un mundo que hasta entonces desconocía. Los secretos de los adultos, la violencia, la pobreza y la desconfianza empiezan a rodearlo mientras intenta averiguar quién está detrás del crimen. Lo más inquietante es que las respuestas parecen encontrarse mucho más cerca de lo que imagina. Netflix: tráiler de No Tengo Miedo Netflix: elenco de No Tengo Miedo Luis Alberti

Fátima Molina

Humberto Busto

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Fernando Cuautle

Miguel Valverde

Gael García Bernal

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