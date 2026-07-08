Netflix presenta "Más allá de la sociedad", serie documental sobre la tragedia de Los Andes + Agregar ámbito en









La historia del vuelo 571 no terminó el día en que los supervivientes fueron rescatados de los Andes. Para ellos, y para las familias de quienes no volvieron, lo más difícil estaba a punto de empezar.

La producción está a cargo de J.A. Bayona y Carlos Torres.

Netflix presenta Más allá de la sociedad, la serie documental creada por J.A. Bayona y Carlos Torres, que reúne, por primera vez en una misma obra, a los supervivientes del accidente, las familias de los que no volvieron, los testimonios de los escritores Piers Paul Read (Viven) y Pablo Vierci (La sociedad de la nieve), así como de los cineastas que han llevado esta historia a la gran pantalla, entre ellos Frank Marshall (Viven) y el propio J.A. Bayona (La sociedad de la nieve).

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La historia del vuelo 571 no terminó el día en que los supervivientes fueron rescatados de los Andes. Para ellos, y para las familias de quienes no volvieron, lo más difícil estaba a punto de empezar. Mientras el silencio se imponía entre los protagonistas, el resto del mundo no dejó de intentar entender lo ocurrido a través de libros, películas y documentales. Pero ¿Cómo se reconstruye una vida después de una tragedia así?

Cómo es Más allá de la sociedad Más allá de la sociedad es un intenso relato, estructurado en tres episodios, en el que Bayona y gran parte del elenco de La sociedad de la nieve se desplazan hasta los Andes, al mismo lugar del accidente, para propiciar un singular encuentro entre la realidad y la ficción. A partir de ese viaje, la serie recorre los cincuenta años posteriores a la tragedia, explorando con los supervivientes y los familiares de los fallecidos cómo aquel vuelo marcó para siempre las vidas de una comunidad y se convirtió en un fenómeno de repercusión mundial que inspiró innumerables libros y películas.

Para J.A. Bayona, “la idea de Más allá de la sociedad surgió cuando decidimos viajar al Valle de las Lágrimas con el elenco de la película. Ninguno de los actores había estado ahí y sentimos que era la mejor manera de cerrar un capítulo muy importante de nuestras vidas y de agradecer a quienes confiaron en nosotros para contar su historia. Ahí tomamos conciencia de hasta qué punto la historia real y las personas que vivieron la tragedia estaban ya íntimamente entretejidas con los que habíamos creado la ficción.”

Más allá de la sociedad está producida por Belén Atienza, Sandra Hermida y J.A. Bayona, creada por J.A. Bayona y Carlos Torres y dirigida por este último. Netflix estrenará la serie globalmente en 2026.

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