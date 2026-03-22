La serie de época de HBO Max que es perfecta para maratonear durante el fin de semana largo + Seguir en









Con fuerte contenido dramático y una estética antigua que la hace atractiva, esta producción está causando furor en la plataforma.

La serie de época de HBO Max que nadie se va a querer perder. Imagen: HBO Max

El catálogo de HBO Max sigue sumando producciones que captan la atención del público, especialmente aquellas que combinan romance, drama y ambientaciones históricas. En ese contexto, una serie logró destacarse y posicionarse entre lo más visto de la plataforma en los últimos días.

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Se trata de Como agua para chocolate, una adaptación de la reconocida novela que conquistó a distintas generaciones. Su llegada al streaming despertó el interés tanto de quienes ya conocían la historia como de nuevos espectadores que buscan ficciones atrapantes.

Como agua para chocolate Un drama de época imperdible que estrenó su segunda temporada en HBO Max. Imagen: HBO Max Con una cuidada reconstrucción de época, una narrativa cargada de emociones y una fuerte presencia de elementos culturales, esta serie se presenta como una opción ideal para maratonear durante el fin de semana largo y dejarse llevar por una historia intensa.

De qué trata Como agua para chocolate La historia gira en torno a Tita, una joven que crece en el seno de una familia tradicional mexicana donde las normas son estrictas y las emociones suelen reprimirse. Desde pequeña, encuentra en la cocina una forma de expresarse y canalizar sus sentimientos más profundos.

Su vida da un giro cuando se enamora de Pedro, pero una antigua tradición familiar le impide casarse, ya que como hija menor debe quedarse a cuidar a su madre. Esta situación desata un conflicto interno que marcará el rumbo de toda su vida.

A lo largo de la trama, Tita utiliza la cocina como un medio casi mágico para transmitir lo que siente, generando efectos inesperados en quienes prueban sus platos. De esta manera, la comida se convierte en un lenguaje emocional que atraviesa toda la historia. La serie combina romance, drama y realismo mágico para retratar una historia de amor imposible, tradiciones opresivas y la lucha por la libertad personal, en un contexto histórico cargado de tensiones sociales y familiares. HBO Max: tráiler de Como agua para chocolate Embed - Como Agua Para Chocolate | Trailer Oficial | Max HBO Max: elenco de Como agua para chocolate Azul Guaita (Tita)

Andrés Baida (Pedro)

Irene Azuela (Mamá Elena)

Ana Valeria Becerril (Rosaura)

Andrea Chaparro (Gertrudis)