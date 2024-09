Las 5 películas de Hollywood que resultaron un verdadero fracaso y llevaron a la quiebra a sus productores

No todo lo que luce Hollywood es oro y estas películas son el fiel reflejo de lo duro que es brillar de verdad en la industria del cine y la televisión.

En el mundo de Hollywood , donde las producciones cinematográficas pueden generar millones, el riesgo de fracasar está siempre presente. Las películas no solo requieren enormes inversiones en equipos, personal y marketing, sino que, si las ventas de entradas o la vistas en televisión no cubren estos costos , las pérdidas pueden llevar a la quiebra a las productoras.

A lo largo de los años, algunas películas no lograron recuperar la inversión y dejaron a sus estudios al borde de la ruina. La industria del cine realmente mueve millones y no está preparada para las pequeñas productoras que, si no consiguen un éxito como resultado de su lanzamiento cinematográfico, pueden quedar en la quiebra y el olvido