Demi Moore, Chloé Zhao y Stellan Skarsgård formarán parte del jurado presidido por Park Chan-wook en el Festival de Cine de Cannes de este año.
El Festival de Cannes amplia su jurado: Demi Moore, Chloé Zhao, Stellan Skarsgård y más
El jurado otorgará la Palma de Oro a una de las 22 películas en competición. "Fue solo un accidente", de Jafar Panahi, ganó el máximo galardón el año pasado.
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El jurado estará integrado por la actriz y productora irlandesa-etíope Ruth Negga, la directora y guionista belga Laura Wandel, el cineasta chileno Diego Céspedes, el actor marfileño-estadounidense Isaach De Bankolé y el guionista escocés Paul Laverty.
El jurado otorgará la Palma de Oro a una de las 22 películas en competición. Fue solo un accidente, de Jafar Panahi, ganó el máximo galardón el año pasado, otorgado por el jurado presidido por Juliette Binoche.
Entre los grandes nombres creativos que ya estaban confirmados para Cannes el próximo mes, el cineasta neozelandés y director de El Señor de los Anillos, Peter Jackson, recibirá una Palma de Oro honorífica en reconocimiento a su trayectoria profesional en el festival de este año, al igual que la actriz, cantante, directora y ganadora del EGOT, Barbra Streisand. La 79.ª edición del Festival de Cine de Cannes se celebrará del 12 al 23 de mayo.
Programación completa de Cannes 2026 hasta ahora
COMPETICIÓN
- Minotauro, Andrey Zvyagintsev
- El amado, Rodrigo Sorogoyen
- El hombre que amo, Ira Sachs
- Patria, Pawe Pawlikowski
- Moulin, László Nemes
- La fiesta de cumpleaños, Léa Mysius
- Fiordo, Cristian Mungiu
- Nuestra Salud, Emmanuel Marre
- Monstruo gentil, Marie Kreutzer
- Nagi Notes, Hiroshi Fukada
- Esperanza, Na Hong-jin
- Oveja en la caja, Hirokazu Kore-eda
- El desconocido, Arthur Harari
- De repente, Ryûsuke Hamaguchi
- La aventura soñada, Valeska Grisebach
- Otro día, Jeanne Herry
- Cobarde, Lukas Dhont
- El balón negro, Javier Ambrossi y Javier Calvo
- La vida de una mujer, Charline Bourgeois-Taquet
- Relatos paralelos, Asghar Farhadi
- Navidad amarga, Pedro Almodóvar
UN CERTAIN REGARD
- Todos los amantes en la noche, Yukiko Sode
- Sexo adolescente y muerte en Camp Miasma, Jane Schoenbrun
- Everytime, Sandra Wollner
- Club Kid, Jordan Firstman
- I'll Be Gone in June, Katharina Rivilis
- Ayer el ojo no durmió, Rakan Mayasi
- El colapso, Manuela Martelli
- Elefantes en la niebla , Abinash Bikram Shah
- Chico de hierro, Louis Clichy
- Ben'imana, Marie-Clémentine Dusabejambo
- Congo Boy, Rafiki Fariala
- Ua, Viesturs Kairišs
- Fresas, Laïla Marrakchi
- Siempre tu animal maternal, Valentina Maurel
- Palabras de amor, Rudi Rosenberg
PROYECCIONES ESPECIALES
- John Lennon: La última entrevista, Steven Soderbergh
- Avedon, Ron Howard
- Les Survivants du Che, Christophe Réveille
- Les Matins Merveilleux, Avril Besson
- Ensayos para una revolución, Pegah Ahangarani
- El asunto Marie-Claire, Lauriane Escaffre e Yvo Muller
- Cantona, David Tryhorn y Ben Nicholas
ESTRENO EN CANNES
- Visitation, Volker Schlöndorff
- Propeller One-Way Night Coach, John Travolta
- Kokurojo: El samurái y el prisionero, Kiyoshi Kurosawa
- La tercera noche, Daniel Auteuil
- El partido, Juan Cabral y Santiago Franco
PROYECCIONES DE MEDIANOCHE
- Sanguine, Marion Le Coroller
- Jim Queen, Marco Nguyen y Nicolas Athane
- Colony, Yeon Sang-ho
- Roma Elastica, Bertrand Mandico
- Full Phil, Quentin Dupieux
FUERA DE COMPETICIÓN
- Su infierno privado, Nicolas Winding Refn
- El abandono, Vincent Garenq
- El objeto del délit, Agnès Jaoui
- La bataille de Gaulle: L'âge de fer, Antonin Baudry
- Karma, Guillaume Canet
- El beso eléctrico, Pierre Salvadori – película de apertura
- Diamante, Andy Garcia
- Temas
- Festival de Cannes
- Películas
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