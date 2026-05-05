El Festival de Cannes amplia su jurado: Demi Moore, Chloé Zhao, Stellan Skarsgård y más + Seguir en









El jurado otorgará la Palma de Oro a una de las 22 películas en competición. "Fue solo un accidente", de Jafar Panahi, ganó el máximo galardón el año pasado.

Nuevas figuras se suman al jurado de Cannes.

Demi Moore, Chloé Zhao y Stellan Skarsgård formarán parte del jurado presidido por Park Chan-wook en el Festival de Cine de Cannes de este año.

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El jurado estará integrado por la actriz y productora irlandesa-etíope Ruth Negga, la directora y guionista belga Laura Wandel, el cineasta chileno Diego Céspedes, el actor marfileño-estadounidense Isaach De Bankolé y el guionista escocés Paul Laverty.

Embed - Festival de Cannes on Instagram: "Découvrez le Jury des Longs Métrages #Cannes2026 Park Chan-wook, Président du Jury de cette 79e édition du Festival, sera entouré de l'actrice et productrice américaine Demi Moore, de l’actrice et productrice irlandaise et éthiopienne Ruth Negga, de la réalisatrice et scénariste belge Laura Wandel, de la réalisatrice et scénariste chinoise Chloé Zhao, du réalisateur et scénariste chilien Diego Céspedes, de l'acteur ivoirien et américain Isaach De Bankolé, du scénariste écossais Paul Laverty et de l’acteur suédois Stellan Skarsgård Le samedi 23 mai prochain, lors de la cérémonie du Palmarès, le Jury décernera la Palme d’or à l’un des 22 films en Compétition Plus d'informations sur le site officiellien en bio --- Discover the Feature Film Jury #Cannes2026 Park Chan-wook, President of the Jury for this 79th edition of the Festival, will be joined by American actress and producer Demi Moore, Irish and Ethiopian actress and producer Ruth Negga, Belgian director and screenwriter Laura Wandel, Chinese director and screenwriter Chloé Zhao, Chilean director and screenwriter Diego Céspedes, Ivorian and American actor Isaach De Bankolé, Scottish screenwriter Paul Laverty, and Swedish actor Stellan Skarsgård On Saturday, May 23, during the Awards Ceremony, the Jury will present the Palme d’Or to one of the 22 films in Competition More information on the official website link in bio" View this post on Instagram

El jurado otorgará la Palma de Oro a una de las 22 películas en competición. Fue solo un accidente, de Jafar Panahi, ganó el máximo galardón el año pasado, otorgado por el jurado presidido por Juliette Binoche.

Entre los grandes nombres creativos que ya estaban confirmados para Cannes el próximo mes, el cineasta neozelandés y director de El Señor de los Anillos, Peter Jackson, recibirá una Palma de Oro honorífica en reconocimiento a su trayectoria profesional en el festival de este año, al igual que la actriz, cantante, directora y ganadora del EGOT, Barbra Streisand. La 79.ª edición del Festival de Cine de Cannes se celebrará del 12 al 23 de mayo.

Programación completa de Cannes 2026 hasta ahora COMPETICIÓN Minotauro, Andrey Zvyagintsev

El amado, Rodrigo Sorogoyen

El hombre que amo, Ira Sachs

Patria, Pawe Pawlikowski

Moulin, László Nemes

La fiesta de cumpleaños, Léa Mysius

Fiordo, Cristian Mungiu

Nuestra Salud, Emmanuel Marre

Monstruo gentil, Marie Kreutzer

Nagi Notes, Hiroshi Fukada

Esperanza, Na Hong-jin

Oveja en la caja, Hirokazu Kore-eda

El desconocido, Arthur Harari

De repente, Ryûsuke Hamaguchi

La aventura soñada, Valeska Grisebach

Otro día, Jeanne Herry

Cobarde, Lukas Dhont

El balón negro, Javier Ambrossi y Javier Calvo

La vida de una mujer, Charline Bourgeois-Taquet

Relatos paralelos, Asghar Farhadi

Navidad amarga, Pedro Almodóvar UN CERTAIN REGARD Todos los amantes en la noche, Yukiko Sode

Sexo adolescente y muerte en Camp Miasma, Jane Schoenbrun

Everytime, Sandra Wollner

Club Kid, Jordan Firstman

I'll Be Gone in June, Katharina Rivilis

Ayer el ojo no durmió, Rakan Mayasi

El colapso, Manuela Martelli

Elefantes en la niebla , Abinash Bikram Shah

Chico de hierro, Louis Clichy

Ben'imana, Marie-Clémentine Dusabejambo

Congo Boy, Rafiki Fariala

Ua, Viesturs Kairišs

Fresas, Laïla Marrakchi

Siempre tu animal maternal, Valentina Maurel

Palabras de amor, Rudi Rosenberg PROYECCIONES ESPECIALES John Lennon: La última entrevista, Steven Soderbergh

Avedon, Ron Howard

Les Survivants du Che, Christophe Réveille

Les Matins Merveilleux, Avril Besson

Ensayos para una revolución, Pegah Ahangarani

El asunto Marie-Claire, Lauriane Escaffre e Yvo Muller

Cantona, David Tryhorn y Ben Nicholas ESTRENO EN CANNES Visitation, Volker Schlöndorff

Propeller One-Way Night Coach, John Travolta

Kokurojo: El samurái y el prisionero, Kiyoshi Kurosawa

La tercera noche, Daniel Auteuil

El partido, Juan Cabral y Santiago Franco PROYECCIONES DE MEDIANOCHE Sanguine, Marion Le Coroller

Jim Queen, Marco Nguyen y Nicolas Athane

Colony, Yeon Sang-ho

Roma Elastica, Bertrand Mandico

Full Phil, Quentin Dupieux FUERA DE COMPETICIÓN Su infierno privado, Nicolas Winding Refn

El abandono, Vincent Garenq

El objeto del délit, Agnès Jaoui

La bataille de Gaulle: L'âge de fer, Antonin Baudry

Karma, Guillaume Canet

El beso eléctrico, Pierre Salvadori – película de apertura

Diamante, Andy Garcia