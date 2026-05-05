SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

Si tenés dudas comunicate

con nosotros a

[email protected]

Llamanos al (54) 11 4556-9147/48 o

al (54) 11 4449-3256 de lunes a

viernes de 10 a 18

Hola, !
  • Mi Cuenta
  • Salir
5 de mayo 2026 - 10:37

El Festival de Cannes amplia su jurado: Demi Moore, Chloé Zhao, Stellan Skarsgård y más

El jurado otorgará la Palma de Oro a una de las 22 películas en competición. "Fue solo un accidente", de Jafar Panahi, ganó el máximo galardón el año pasado.

Nuevas figuras se suman al jurado de Cannes.

Nuevas figuras se suman al jurado de Cannes.

Demi Moore, Chloé Zhao y Stellan Skarsgård formarán parte del jurado presidido por Park Chan-wook en el Festival de Cine de Cannes de este año.

El jurado estará integrado por la actriz y productora irlandesa-etíope Ruth Negga, la directora y guionista belga Laura Wandel, el cineasta chileno Diego Céspedes, el actor marfileño-estadounidense Isaach De Bankolé y el guionista escocés Paul Laverty.

Informate más
Embed - Festival de Cannes on Instagram: "Découvrez le Jury des Longs Métrages #Cannes2026 Park Chan-wook, Président du Jury de cette 79e édition du Festival, sera entouré de l'actrice et productrice américaine Demi Moore, de l’actrice et productrice irlandaise et éthiopienne Ruth Negga, de la réalisatrice et scénariste belge Laura Wandel, de la réalisatrice et scénariste chinoise Chloé Zhao, du réalisateur et scénariste chilien Diego Céspedes, de l'acteur ivoirien et américain Isaach De Bankolé, du scénariste écossais Paul Laverty et de l’acteur suédois Stellan Skarsgård Le samedi 23 mai prochain, lors de la cérémonie du Palmarès, le Jury décernera la Palme d’or à l’un des 22 films en Compétition Plus d'informations sur le site officiellien en bio --- Discover the Feature Film Jury #Cannes2026 Park Chan-wook, President of the Jury for this 79th edition of the Festival, will be joined by American actress and producer Demi Moore, Irish and Ethiopian actress and producer Ruth Negga, Belgian director and screenwriter Laura Wandel, Chinese director and screenwriter Chloé Zhao, Chilean director and screenwriter Diego Céspedes, Ivorian and American actor Isaach De Bankolé, Scottish screenwriter Paul Laverty, and Swedish actor Stellan Skarsgård On Saturday, May 23, during the Awards Ceremony, the Jury will present the Palme d’Or to one of the 22 films in Competition More information on the official website link in bio"
View this post on Instagram

El jurado otorgará la Palma de Oro a una de las 22 películas en competición. Fue solo un accidente, de Jafar Panahi, ganó el máximo galardón el año pasado, otorgado por el jurado presidido por Juliette Binoche.

Entre los grandes nombres creativos que ya estaban confirmados para Cannes el próximo mes, el cineasta neozelandés y director de El Señor de los Anillos, Peter Jackson, recibirá una Palma de Oro honorífica en reconocimiento a su trayectoria profesional en el festival de este año, al igual que la actriz, cantante, directora y ganadora del EGOT, Barbra Streisand. La 79.ª edición del Festival de Cine de Cannes se celebrará del 12 al 23 de mayo.

Programación completa de Cannes 2026 hasta ahora

COMPETICIÓN

  • Minotauro, Andrey Zvyagintsev
  • El amado, Rodrigo Sorogoyen
  • El hombre que amo, Ira Sachs
  • Patria, Pawe Pawlikowski
  • Moulin, László Nemes
  • La fiesta de cumpleaños, Léa Mysius
  • Fiordo, Cristian Mungiu
  • Nuestra Salud, Emmanuel Marre
  • Monstruo gentil, Marie Kreutzer
  • Nagi Notes, Hiroshi Fukada
  • Esperanza, Na Hong-jin
  • Oveja en la caja, Hirokazu Kore-eda
  • El desconocido, Arthur Harari
  • De repente, Ryûsuke Hamaguchi
  • La aventura soñada, Valeska Grisebach
  • Otro día, Jeanne Herry
  • Cobarde, Lukas Dhont
  • El balón negro, Javier Ambrossi y Javier Calvo
  • La vida de una mujer, Charline Bourgeois-Taquet
  • Relatos paralelos, Asghar Farhadi
  • Navidad amarga, Pedro Almodóvar

UN CERTAIN REGARD

  • Todos los amantes en la noche, Yukiko Sode
  • Sexo adolescente y muerte en Camp Miasma, Jane Schoenbrun
  • Everytime, Sandra Wollner
  • Club Kid, Jordan Firstman
  • I'll Be Gone in June, Katharina Rivilis
  • Ayer el ojo no durmió, Rakan Mayasi
  • El colapso, Manuela Martelli
  • Elefantes en la niebla , Abinash Bikram Shah
  • Chico de hierro, Louis Clichy
  • Ben'imana, Marie-Clémentine Dusabejambo
  • Congo Boy, Rafiki Fariala
  • Ua, Viesturs Kairišs
  • Fresas, Laïla Marrakchi
  • Siempre tu animal maternal, Valentina Maurel
  • Palabras de amor, Rudi Rosenberg

PROYECCIONES ESPECIALES

  • John Lennon: La última entrevista, Steven Soderbergh
  • Avedon, Ron Howard
  • Les Survivants du Che, Christophe Réveille
  • Les Matins Merveilleux, Avril Besson
  • Ensayos para una revolución, Pegah Ahangarani
  • El asunto Marie-Claire, Lauriane Escaffre e Yvo Muller
  • Cantona, David Tryhorn y Ben Nicholas

ESTRENO EN CANNES

  • Visitation, Volker Schlöndorff
  • Propeller One-Way Night Coach, John Travolta
  • Kokurojo: El samurái y el prisionero, Kiyoshi Kurosawa
  • La tercera noche, Daniel Auteuil
  • El partido, Juan Cabral y Santiago Franco

PROYECCIONES DE MEDIANOCHE

  • Sanguine, Marion Le Coroller
  • Jim Queen, Marco Nguyen y Nicolas Athane
  • Colony, Yeon Sang-ho
  • Roma Elastica, Bertrand Mandico
  • Full Phil, Quentin Dupieux

FUERA DE COMPETICIÓN

  • Su infierno privado, Nicolas Winding Refn
  • El abandono, Vincent Garenq
  • El objeto del délit, Agnès Jaoui
  • La bataille de Gaulle: L'âge de fer, Antonin Baudry
  • Karma, Guillaume Canet
  • El beso eléctrico, Pierre Salvadori – película de apertura
  • Diamante, Andy Garcia

Dejá tu comentario

Te puede interesar

Otras noticias