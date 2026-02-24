Lollapalooza Argentina confirmó nuevos sideshows: cómo y dónde conseguir las entradas + Seguir en









En la antesala de su esperada undécima edición, el festival suma dos nuevas fechas en formato íntimo para ir calentando motores de cara al gran fin de semana en el Hipódromo de San Isidro.

Nuevos sideshows en el Lollapalooza.

Cuando parecía que el mapa de Lollapalooza Argentina 2026 ya estaba completo, el festival vuelve a mover las fichas con un anuncio de último momento: Guitarricadelafuente y Judeline suman sus propios sideshows en Niceto Club los días 10 y 11 de marzo, respectivamente.

Esta incorporación amplía la experiencia Lolla en la ciudad y refuerza una tradición que ya es marca registrada: llevar parte del lineup a salas icónicas para vivir experiencias más cercanas. En este caso, el foco está puesto en dos de las figuras más interesantes del nuevo pop español, que llegan a Buenos Aires con propuestas distintas y por eso ideales para conocer distintos matices del rango de la escena ibérica actual.

Cómo y dónde conseguir las entradas para los nuevos sideshows del Lollapalooza Argentina Los tickets estarán disponibles exclusivamente desde allaccess.com.ar, desde el 24 de febrero para LOLLAFAM y clientes Santander American Express (15:00 horas) y el venta general con cualquier forma de pago el 25 de febrero (15:00 horas).

SS-JUDERRICA-FEED Con apenas 22 años, Judeline atraviesa una etapa de expansión artística que la posiciona como una de las voces más innovadoras de su generación. Tras el lanzamiento de Bodhiria, álbum que le valió tres nominaciones a los Premios Grammy Latinos —incluida la de Mejor Álbum de Música Alternativa—, y la publicación de su reciente EP Verano Saudade, la artista andaluza consolidó su salto internacional. Fusionando electrónica, R&B y raíces andaluzas desde una mirada contemporánea, Judeline explora identidad, juventud y emoción con una sensibilidad magnética. En Niceto, su show promete una experiencia íntima y envolvente, a la altura de una artista que está redefiniendo el pop iberoamericano a su manera.

Por su parte, Guitarricadelafuente también consolida su conquista internacional. Tras el lanzamiento de Spanish Leather (2025), su segundo álbum, el artista español llevó su universo al prestigioso escenario de Tiny Desk (NPR), acelerando su proyección a nuevas audiencias. Con una propuesta que revisita el folk desde el presente —mezclando tradición, deseo, raíz mediterránea y una estética actual—, construyó una identidad sonora única que lo llevó a girar por mucho más allá del circuito español. En Niceto, su show promete trasladar esa intensidad poética y esa sensibilidad cruda a un formato íntimo, ideal para sumergirse en la profundidad de uno de los nombres más singulares del nuevo pop iberoamericano.

Estos dos nuevos anuncios se suman a una semana de sideshows que ya incluye a Brutalismus 3000 & Six Sex + Franzizca, Royel Otis, TV Girl, DJO, Men I Trust, Ruel y Blood Orange.

