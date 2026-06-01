Lollapalooza Argentina confirma su edición 2027: cómo y dónde comprar las entradas

Lollapalooza Argentina se prepara para celebrar una vez más la energía de un público que convirtió a #LollaAR en una experiencia única.

Después de 12 años haciendo historia junto a la hinchada argentina, DF Entertainment, C3 Presents y Perry Farrell anuncian las fechas y modalidades de venta para su edición 2027, que se llevará a cabo el 12, 13 y 14 de marzo en el Hipódromo de San Isidro .

La primera etapa será la de LollaFAM , disponible a partir del miércoles 3 de junio a las 10:00 horas. Se trata del abono exclusivo para los seguidores más fieles de LollaAR : podrán acceder quienes hayan asistido a al menos 5 ediciones del festival. El ingreso a esta instancia será mediante un código personal enviado por correo electrónico entre el lunes 1° y el 2 de junio , que permitirá adquirir hasta 2 abonos por código a valor Early Bird, de $205.000 + service charge cada uno, únicamente a través de allaccess.com.ar .

Luego llegará el turno de los famosos Early Bird y la preventa exclusiva para clientes SANTANDER VISA . Esta instancia estará disponible también desde allaccess.com.ar únicamente, desde el jueves 4 de junio a las 10:00 horas con la posibilidad de pagar en hasta 6 cuotas sin interés. La venta exclusiva para clientes Santander Visa es hasta agotar stock y la venta general con cualquier medio de pago comenzará automáticamente una vez que termine.

Y una vez más, Personal se suma a #LollaAR para acompañar esa pasión inexplicable: sus clientes podrán acceder a un 15% de descuento en la compra de tickets hasta agotar stock ingresando a la app Mi Personal, donde encontrarán su código exclusivo.

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Abonos para el Lollapalooza Argentina 2027

Como todos los años, #LollaAR renueva su propuesta de abonos y servicios para que cada quien elija cómo vivirlo y tenga un festival lleno de música y confort.

3 Day Pass: acceso para los tres días del festival, con entrada a todos los shows en los cinco escenarios. Incluye también la posibilidad de comprar comida y bebida de reconocidos chefs y restaurantes, así como merchandising oficial de las bandas y del festival. Además, permite el ingreso al Beergarden (exclusivo para mayores de 18 años) y a distintas áreas temáticas como Espíritu Verde, Rock & Recycle, Kidzapalooza, El Tunel, Casitas, La Playita y el recorrido de arte con obras de diversos artistas. El pase contempla también estaciones de agua gratuitas, acceso a alquiler de lockers y entrada sin cargo para niños y niñas menores de 10 años.

3 Day Pass Plus: incluye todos los beneficios del abono general, sumando acceso a una zona exclusiva dentro del predio. Esta área ofrece un espacio de relax con sombra, wifi, baños preferenciales y pantallas gigantes con transmisión en vivo de los escenarios principales. Además, los asistentes cuentan con estaciones de carga de celular, juegos en el césped, lockers gratuitos, acceso prioritario a puntos de gastronomía, bebidas, carga de cashless, puestos de hidratación exclusivos y atención personalizada por parte del staff dedicado a este sector.

3 Day Pass Lolla Lounge: es el pase más completo del festival, con acceso exclusivo a la zona Lolla Lounge, que ofrece vista lateral a los escenarios principales. Este espacio premium cuenta con áreas de descanso con sombra, wifi, baños exclusivos, lockers gratuitos y estaciones de carga para celulares. También incluye estación de glitter, espacio de masajes, pantallas con transmisión en vivo, puestos de merchandising oficial, puestos de hidratación exclusivos, zona con juegos al aire libre, carga de cashless y atención personalizada por parte de un equipo dedicado exclusivamente a los asistentes de este sector.

Luego de una edición que reunió a Sabrina Carpenter, Tyler, The Creator, Chappell Roan, Deftones, Skrillex, Lorde, Doechii, Turnstile, Lewis Capaldi y Paulo Londra, el Hipódromo de San Isidro volverá a llenarse de música, arte y adrenalina con distintas propuestas pensadas para todos. Pero lo que de verdad hace única a la edición argentina de Lollapalooza es la gente. Doce años no hacen más que confirmar que no hay público como el nuestro. El que se entrega sin reservas, el que canta y corea de principio a fin, el que convierte cada show en una ceremonia colectiva y hace que los músicos queden boquiabiertos con el clásico “olé olé olé”.