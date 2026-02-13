Luciano Castro decidió internarse en una clínica de rehabilitación tras su separación de Griselda Siciliani

La crisis personal del actor de 50 años se precipitó luego de la viralización de audios y chats con otras mujeres mientras estaba en pareja.

El actor Luciano Castro tomó la decisión de internarse en un centro de salud para tratar un cuadro anímico y conductual que se agudizó tras su reciente ruptura con Griselda Siciliani .

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Todo indica que el diagnóstico que motivó la urgencia del tratamiento estaría vinculado a una "adicción al sexo". La crisis personal del artista de 50 años se precipitó luego de la viralización de audios y chats con otras mujeres —incluyendo una joven danesa— mientras estaba en pareja, lo que expuso públicamente sus conductas privadas y detonó el final de su relación.

En el programa LAM (América TV) profundizaron sobre el estado emocional del actor. El periodista Pepe Ochoa reveló que Castro busca "desintoxicarse y volver a estar en eje" , luego de haber tocado fondo.

"Hay que ser cautos, pero nos llegó el dato de que existió una charla de Luciano con Siciliani. Le habría dicho que quería internarse con todo lo que sucedió en el último tiempo", explicó el panelista. Según el relato, el actor "se las vio negras, empezó a tener días muy malos y no le encontraba sentido a nada".

La internación llega en un momento de alta exposición mediática. A los rumores de infidelidad se sumaron declaraciones de figuras como Moria Casán , quien había deslizado que el actor "extrañaba mucho al amor de su vida" , sugiriendo un duelo no resuelto por relaciones anteriores que complicó su vínculo con Siciliani.

Por el momento, el entorno del actor mantiene hermetismo sobre el lugar de la internación y los plazos del tratamiento.

La reacción de Sabrina Rojas a la internación de Luciano Castro

Según se informó en LAM, Sabrina Rojas no se encuentra en Buenos Aires: “Ella está yéndose a la Costa. Sabrina está con los chicos”.

“Creo que Luciano tomó esta decisión porque ella se quedaba con sus dos hijos”, explicaron en el ciclo de Ángel de Brito.

Si bien declararon que la comunicación entre ellos no es constante, la conductora reconoció que “por lo menos en el último tiempo, comunicación tuvo con algunas videollamadas”. Aunque también confesó no tener los detalles de la internación, pero que sí había hablado previamente del tema.

“Me da la sensación de que tal vez es una internación híbrida donde él sí puede tener contacto con sus dos hijos”, debatieron en LAM.